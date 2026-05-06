Yolanda Díaz receta "tranquilidad" y defiende que el Gobierno actuará "de la mano de la ciencia"

1084648.1.260.149.20260506145155 La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios tras una reunión, en Space Las Cortes, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). Yolanda Díaz y Francesca Albanese han mantenido una postura - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mandado un mensaje de "tranquilidad y de serenidad" a la población ante la preocupación por el Hantavirus y garantiza que el Ejecutivo actuará "de la mano, como siempre, de la ciencia".

Así se ha pronunciado ante los medios de comunicación sobre esta crisis sanitaria tras mantener un encuentro en Madrid con la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese.

Todo ello después de que España aceptara ayer la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, que el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

Asimismo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que los 14 ciudadanos españoles que se encuentran a bordo de esta embarcación serán trasladados desde La Granadilla (Tenerife) al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerán bajo atención médica, en observación y en cuarentena durante el tiempo que determinen los protocolos clínicos.

Cuestionada por las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante esta decisión del Gobierno, la titular de Trabajo ha evitado polémicas con el mandatario autonómico y se ha limitado a mandar un mensaje de tranquilidad, consciente de que hay mucha preocupación sobre el virus.

La vicepresidenta se ha remitido a la comparecencia de García y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre los pormenores de la gestión de la atención a las personas afectadas por este brote de hantavirus, reivindicado eso sí que "en situaciones que son de crisis" el Ejecutivo trabaja conforme al criterio de la Organización Mundial de la Salud, los "conocimientos científicos" y con "cuidado".