(I-D) El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; atienden a los medios en el puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Gra - Europa Press Canarias - Europa Press

GRANADILLA (TENERIFE), 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha huido este lunes de la "polémica estéril" con el Ejecutivo canario y el Cabildo de Tenerife, subrayando que el Gobierno de España "está trabajando" para que el dispositivo generado alrededor del fondeo del 'MV Hondius', con viajeros con hantavirus, y las evacuaciones en el puerto de Granadilla, "salga bien".

"Voy a ser muy clara, no vamos a entrar en ninguna de estas polémicas. El Gobierno de España está a lo que está, está a trabajar y está a que este operativo, esta operación salga bien", ha subrayado durante la rueda de prensa en el puerto para informar de la última hora del dispositivo y tras ser cuestionada por las críticas de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que ha calificado de "soberbio" al Ejecutivo central en la gestión del hantavirus.

García que ha incidido en "no" entrar en "ninguna polémica estéril", ha asegurado que el Gobierno de España se va a mover "siempre por los criterios técnicos, los mejores criterios técnicos y los mejores criterios epidemiológicos", cuestión que ha afirmado se le ha trasladado al Gobierno canario.

Añadió que el Gobierno de España "está trabajando y está a lo que está y a lo que debería estar" porque "todo" el mundo "está mirando" y es necesario que este operativo "salga bien". Por ello, cuestionada por la representación del Ejecutivo canario en este dispositivo, ha considerado que "cada uno tendrá que responder sobre dónde estaba en cualquier momento" de los desarrollados.