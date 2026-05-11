Hantavirus: 6 de mayo, inicio de la cuarentena de los pasajeros del 'Hondius' que se extenderá 42 días

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, a su llegada para atender a los medios de comunicación, en el puerto de Granadilla, Tenerife.- Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado este lunes que la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius, donde se desató una epidemia de hantavirus, se contará a partir del día 6 de mayo y se podrá extender hasta 42 días.

Durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Javier Padilla ha señalado que esta fecha se ha designado en análisis conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

La fijación del 6 de mayo como último día de contactos a partir del cual se establece la cuarentena se ha realizado tras el "análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco". A partir de ahí, ha precisado el secretario de Estado de Sanidad "habría que extender esos 42 días".

En este sentido, ha explicado que la primera semana va a ser "más estricta", durante ella se tendrá el resultado de la primera y la segunda PCR y los 14 españoles afectados no podrán recibir visitas. A partir de ahí, ha dicho, se volverá a reevaluacr la situación y en función de eso irán decidiendo.

No obstante, ha señalado que tienen la voluntad de que la cuarentena no sea vivida como un instrumento que vaya encaminado a "minarles la moral" sino que se trate de una cosa que se pueda llevar a cabo. En este sentido, Javier Padilla ha explicado que irán viendo poco a poco, semana a semana "sin cerrar ninguna puerta", pero tampoco dando por hecho por adelantado que se va a flexibilizar la situación para que puedan hacer la cuarentena en el domicilio. "Vamos a ser prudentes a ese respecto", ha recalcado.

LOS ESPAÑOLES ESTÁN BIEN

La situación de los españoles, en este momento, según ha explicado Javier Padilla es de normalidad y todo transcurre razonablemente. "Nos manifiestan que estaban bien", ha señalado, más allá de la inquietud de alguno por que se lelvaran su equipaje para desinfectarlo.

No obstante, aún no se conocen los resultados de la primera PCR. Si es negativa, se practicara una segunda. En caso de que alguno de los pacientes presentara síntomas, pasaría de ser un contacto a ser "un caso sospechoso".

En ese momento se le haría una PCR y en función de la evaluación clínica concreta, se le pasaría a las camas de la unidad UATAM de alto aislamiento del hospital Gómez Ulla. A las 24 horas se le realizaría otra PCR y si sigue siendo negativa, las PCR se harían cada 48 horas "hasta que hubiera un diagnóstico alternativo más viable" ya que, ha precisado, puede que alguien empiece con tos o dolor de garganta y "acabe teniendo una faringoamidalitis en vez de que sea una infección por hantivirus".

MATIZA LA INFORMACIÓN DEL CONTAGIO DE EEUU

En cuanto al pasajero norteamericano que el Gobierno de EEUU ha dicho que ha dado positivo en hantavirus, el secretario de Estado de Sanidad ha querido "matizar" la información. Ha explicado que en Cabo Verde se subió al crucero un epidemiólogo del ECDC, que analizó todos los contactos con los afectados y "especialmente" a los que habían tenido un contacto de "muchísimo mayor riesgo con alguno de los casos confirmados".

En ese momento, ha precisado Padilla, el epidemiólogo realizó test a todos ellos y en el caso de un estadounidense el resultado fue "indeterminado", es decir, lo que se llama "positivo débil", que no era concluyente y en la segunda prueba dio negativo. El caso fue evaluado por el epidemiólogo del ECDC y los del Centro de Control de Alertas de Emergencias Sanitarias, considerando que se trataba de un caso negativo porque "además no había manifestado ninguna sintomatología".

Sin embargo, ha precisado que el Gobierno de los EEUU dijo que querían tratarlo como si fuera un caso positivo y ayer enviaron un operativo con un avión que "era casi como si fuera un hospital" y lo llevaron dentro del avión a una unidad especial.

Además, pidieron una barcaza aparte para hacer la evacuación donde también se trasladó al otro caso de un turista americano que se ha calificado como con síntomas leves por el Gobierno de EEUU. Sin embargo, este último tampoco fue considerado como hantavirus por la doctora de Sanidad Exterior que estimó que podía ser compatible con ansiedad o nerviosismo.

Sobre la pasajera francesa que presentó síntomas en el vuelo de evacuación y ha dado positivo en hantavirus, ha señalado que esto puede ocurrir en cualquier momento y no sería extraño que hubiera algún caso dentro de los contactos que habían estado en el barco. Pero ha recalcado que precisamente por eso se han tomado todas las medidas de precaución "justamente para cortar las cadenas de transmisión y así poder evitar que haya casos subsecuentes".

OCURRENCIA DE CLAVIJO LA CAPACIDAD DE LAS RATAS PARA NADAR AL PUERTO

Javier Padilla se ha referido también a la relación con el Gobierno canario y ha precisado que la que ha tenido él con el portavoz del Ejecutivo de las islas, que era la persona designada para las reuniones de seguimiento y para estar en el operativo de evacuación ha sido, con sus "disensos", "razonablemente buena" hasta el sábado por la noche "más allá del ruido que luego existía principalmente a niveles más altos en el espectro político".

De hecho, ha explicado que cuando él se trasladó a Granadilla de Abona, en Tenerife, realizaron una visita conjunta a todo el operativo en el puerto y el aeropuerto, con varias llamadas a lo largo del día. Sin embargo, ha explicado que ayer decidieron "no aparecer", mientras el presidente canario rechazaba que el barco fondease en el Puerto de Granadilla.

A pesar, ha dicho, de que fue el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien pidió que el crucero Hondius fondease en lugar de atracar. Algo, ha añadido, con lo que Sanidad estuvo de acuerdo a pesar de que suponía "complicar el operativo y alargarlo" porque implicaba que el desembarque no se hiciera directo a muelles sino utilizar lanchas entre medias.

Para Padilla, las justificaciones de Clavijo para que el barco no fondeara en el puerto son "sorprendentes", ya que alegó "una captura de pantalla" de una pregunta que le hizo a la inteligencia artificial de Google sobre si las ratas eran buenas nadadoras. Espera que éste explique si este argumento fue una "ocurrencia" o hay algo de racionalidad tras este comportamiento.

A este respecto, el secretario de Estado de Sanidad ha señalado que se pidió al Centro de Control de Alertas de Emergencias Sanitarias un informe sobre la capacidad que pudieran tener los roedores infectados de hantivirus en el barco, en caso de que los hubiera, de saltar y nadar 300 metros hasta el muelle, subir y colonizar la isla. "El informe era bastante tajante a ese respecto" ha apostillado, recordando desde el punto de vista científico-técnico era visto como una "posibilidad remota".

CONDOLENCIAS PARA LA FAMILIA DEL GUARDIA CIVIL FALLECIDO

Javier Padilla también ha querido agradecer la colaboración de la delegación del gobierno de la Comunidad de Madrid, especialmente del delegado Francisco Martín, que ha sido uno de hacer de puente entre Sanidad y la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento para garantizar el traslado de los 14 españoles evacuados del Hondius desde el aeropuerto al hospital Gómez Ulla.

Uno de los centros, según el responsable de Sanidad, "mejor preparados de toda Europa para una circunstancia como la actual" ya que lo que para los ciudadanos parece una situación "de extraordinaria excepcionalidad", para ellos está "notablemente protocolizado".

Además, ha manifestado sus "condolencias" y ha dado el pésame a la familia del guardia civil fallecido ayer de muerte natural, al sufrir un infarto, en el operativo de evacuación y también envía sus condolencias al cuerpo de la Guardia Civil.