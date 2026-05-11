El crucero 'MV Hondius' fondea en el puerto de Granadilla a la espera de repostar y recibir el avituallamiento necesario para viajar a Países Bajos, a 11 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario de Salud de Estados Unidos, Brian Christine, ha indicado este lunes que el riesgo del hantavirus para el público general es "muy, muy bajo", toda vez que su propagación requiere de un contacto "cercano y prolongado" con una persona que ya presente síntomas del virus.

"Permítanme ser absolutamente claro: el riesgo del hantavirus para el público en general sigue siendo muy, muy bajo. La variante Andes de este virus no se transmite fácilmente y requiere un contacto cercano y prolongado con una persona que ya presenta síntomas", ha indicado el subsecretario de Salud en rueda de prensa desde Nebraska, donde han llegado 16 de los 18 pasajeros que estaban en el crucero afectado por el brote y cuya repatriación se ha gestionado desde la isla de Tenerife.

En todo caso, Christine ha recalcado que las autoridades estadounidenses se toman la situación "muy en serio desde el principio". "La hemos abordado con total seriedad en todo el Departamento de Salud y Servicios Humanos y, en particular, a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)", ha expuesto.

Todos los ciudadanos que han regresado a Estados Unidos están siendo vigilados en unidades médicas del CDC, de los 16 de Nebraska uno ha dado positivo, si bien está asintomático, mientras que otros dos viajeros han sido trasladados a Atlanta para "más evaluaciones y cuidados", uno de los pacientes presenta síntomas.

Por su lado, el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, ha recalcado que todos los residentes del estado "pueden estar seguros de que existe un sólido plan" para atender de forma segura a las personas que se encuentran en las módulos de cuarentena de la Universidad de Nebraska.

"Estamos trabajando diligentemente para garantizar que nadie abandone las instalaciones de manera insegura o en un momento inapropiado; que nadie que represente un riesgo para la salud pública salga por la puerta principal hacia las calles de Omaha o más allá", ha afirmado el gobernador.