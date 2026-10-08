Gullón señala que la Agencia de Salud Pública debe tener "legitimidad" para actuar al margen de tiempos políticos

Archivo - El director de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Esta comparecencia se ha produce tras la reunión - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha avanzado que los estatutos de la futura Agencia Estatal de Salud Pública estarán listos antes de que termine la legislatura y ha defendido que el organismo debe contar con la legitimidad suficiente para actuar con independencia de los tiempos políticos.

"Hasta el 29 de noviembre no estamos en funciones con lo cual podemos ir sacando cosas", ha avanzado, aclarando que, antes de que termine la legislatura, el Gobierno prevé aprobar varios proyectos normativos, entre ellos el real decreto de productos de tabaco, el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante Emergencias de Salud Pública, la nueva regulación de biocidas y los estatutos de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia, Gullón ha explicado que su puesta en marcha y traslado a Zaragoza será un proceso de varios años y que no se completará durante la actual legislatura. A su juicio, la Agencia debe concebirse como un proyecto "no de legislatura y no partidista", con "la legitimidad suficiente para actuar independientemente de los tiempos políticos".

En este sentido, ha señalado que antes de que termine la legislatura está previsto aprobar los estatutos de la Agencia, formar su Consejo Rector y establecer las primeras instrucciones básicas de funcionamiento, aunque el proceso continuará durante la siguiente legislatura.

Además, ha detallado que durante los tres primeros años la Agencia contará con una sede provisional en Zaragoza, ubicada junto a la futura sede definitiva, y que el despliegue de sus funciones será progresivo. Las primeras en trasladarse serán, según ha indicado, las relacionadas con la vigilancia, la preparación y respuesta ante emergencias y la evaluación de sustancias químicas.

El director general ha defendido además un sistema de elección de la dirección de la Agencia basado en un proceso abierto, al que pueda concurrir cualquier persona, frente al modelo habitual de designación directa. Según ha explicado, un grupo de expertos elaborará una lista de candidatos y la elección corresponderá posteriormente al Consejo Rector, en el que estarán representadas las comunidades autónomas, agentes sociales y distintos ministerios.

Los candidatos deberán además comparecer ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para presentar y defender su candidatura, aunque este órgano no tendrá que aprobar su nombramiento. Gullón ha señalado que el modelo se inspira en procesos de selección de organismos internacionales como la Agencia Europea de Medicamentos y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

En relación con las vacunas frente a la COVID-19, Gullón ha señalado que el Consejo de Ministros ya ha aprobado el nuevo acuerdo marco, después de que este año caduquen los acuerdos europeos en los que participaba España. El nuevo modelo contempla diferentes lotes en los que competirán las compañías y tendrá en cuenta las características técnicas de las vacunas y el precio. Además, ha explicado que los lotes se dividirán en función de la tecnología utilizada, con el objetivo de combinar distintas tecnologías y que las comunidades autónomas puedan complementarlas.

Gullón ha señalado que de lo que está más orgulloso es de la reforma general de la gobernanza de la salud pública en España. También ha destacado el trabajo realizado en otros ámbitos y ha situado la equidad como un elemento transversal de todo lo que hacen. Como principal pesar, ha citado las leyes que quedaron pendientes en el Congreso, en concreto la ley del tabaco y la de alcohol y menores.

"En fin, teníamos una serie de leyes en el Congreso que es una pena que hayan decaído y que espero que se retomen en el futuro", ha concluido.