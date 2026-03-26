Archivo - Los Grupos del Congreso subrayan la importancia del cribado como estrategia de prevención del cáncer colorrectal - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados han firmado una declaración institucional a través de la que han subrayado la importancia de consolidar estrategias eficaces de prevención y diagnóstico precoz del cáncer colorrectal, como es el caso de los programas de cribado, que reducen la mortalidad en torno a un 30 por ciento.

Con motivo de la celebración, este martes, 31 de marzo, del Día Mundial de esta enfermedad, las formaciones de la Cámara Baja han destacado que esta medida preventiva cuenta con la evidencia científica de que nueve de cada 10 personas sobreviven cuando el tumor se detecta en fase localizada. Por ello, han reafirmado su compromiso con la detección precoz y la mejora continua de la atención y el acompañamiento.

En esta línea, han señalado que es esencial seguir avanzando hacia modelos de cribado cada vez más estructurados, evaluables y alineados con estándares de calidad reconocidos internacionalmente, que permitan garantizar el derecho de acceso de toda la población a programas de cribado eficaces, favoreciendo la continuidad asistencial y la promoción de la participación ciudadana, especialmente entre la población más vulnerable.

UNO DE LOS TUMORES CON MEJOR PRONÓSTICO CUANDO SE DIAGNOSTICA EN FASES INICIALES

No obstante, se han constado avances en el marco del Sistema Nacional de Salud (SNS) y por el esfuerzo de las comunidades autónomas en la implantación progresiva de los programas de cribado de este tumor, que es el de mayor incidencia en España y el segundo en mortalidad, siendo uno de los más prevenibles y de mejor pronóstico cuando se diagnostica en fases iniciales. Así, se registraron 40.186 nuevos casos en España en 2023, según el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer (SIEC).

Por todo ello, han manifestado su voluntad de seguir promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de información y evaluación, mediante indicadores comunes y datos actualizados, armonizados, públicos y transparentes; y el avance hacia una cobertura plena y equitativa de la población diana, promoviendo la igualdad efectiva en el acceso al cribado colorrectal, con independencia del lugar de residencia.

Junto a ello, abogan por continuar impulsando la concienciación y sensibilización social, así como la promoción de la participación ciudadana en los programas de cribado, especialmente en los colectivos más vulnerables y con mayores dificultades de acceso. Por último, apuestan por el fortalecimiento de circuitos asistenciales coordinados y ágiles tras un resultado positivo en los programas de cribado.