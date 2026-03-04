El Grupo Español de Mieloma opta al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

Archivo - Laboratorio. - JAVIERVALEIRO/ ISTOCK - Archivo

El presidente de la Sociedad Internacional de Mieloma, Philippe Moreau, ha presentado de manera oficial la candidatura del Grupo Español de Mieloma (GEM) al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, con un respaldo amplio por parte de hospitales y sociedades científicas de hematología de todo el mundo.

Según ha informado la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la propuesta pone en valor no solo la trayectoria científica del grupo, sino su modelo de colaboración internacional, que "ha conectado continentes y transformado la supervivencia del mieloma múltiple".

En este sentido, la red cooperativa del Grupo Español de Mieloma, integrada por más de 100 hospitales a nivel nacional, actúa además como plataforma vertebradora en Europa, América, Asia y Oceanía.

La candidatura ha recibido decenas de cartas de apoyo. Entre ellas, más de 70 firmadas por directores de hospitales españoles; 18 remitidas desde Estados Unidos y Canadá, incluyendo instituciones como Clínica Mayo, Mount Sinai y Universidades de Harvard, Boston, San Francisco y Miami; y 11 de grupos cooperativos europeos de países como Francia, Holanda, Alemania y Reino Unido.

Junto a estas, hay 15 cartas de redes latinoamericanas y otras procedentes de China, India, Japón y Australia. Entre otras, también han mostrado su respaldo la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma (CEMMP), la Fundación Josep Carreras y la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME).

AVANCES EN SUPERVIVENCIA

La SEHH ha destacado que los avances impulsados por el Grupo Español de Mieloma a lo largo de las tres últimas décadas han permitido unificar criterios diagnósticos y terapéuticos a escala global, con lo que la supervivencia del mieloma múltiple ha pasado de dos o tres años a superar la década.

Entre sus contribuciones más destacadas figuran los Criterios Internacionales de Respuesta al Tratamiento (1998), la estandarización de la Enfermedad Mínima Residual, que en la actualidad es referencia regulatoria internacional, y la incorporación de la biopsia líquida.

Además, el grupo ha participado en ensayos clínicos multinacionales determinantes para la aprobación de nueve de los 18 nuevos tratamientos desarrollados en los últimos 20 años, incluyendo terapias innovadoras como los anticuerpos conjugados, biespecíficos y las CAR-T. Como resultado, decenas de miles de pacientes en todo el mundo han podido beneficiarse de los estándares terapéuticos generados por esta evidencia y, en la actualidad, incorporados a las guías clínicas internacionales.

Latinoamérica representa uno de los ejes centrales de la candidatura. La creación del Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple (GELAMM), la formación de más de 1.700 hematólogos y los programas continuados de transferencia de conocimiento han contribuido a reducir desigualdades reales en el acceso a tecnología y estándares diagnósticos.

Desde la SEHH, han puesto en valor las cualidades de rigor científico, honestidad intelectual y generosidad en cooperación del GEM, por las que el grupo y sus miembros "gozan de un respeto universal".