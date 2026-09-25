El Gregorio Marañón lleva por primera vez en España la atención farmacéutica presencial al domicilio - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Gregorio Marañón ha incorporado por primera vez en España la atención farmacéutica presencial a pacientes adultos de Hospitalización a Domicilio, un programa que ya ha beneficiado a cerca de 60 personas y que prevé ampliar progresivamente.

La iniciativa permite a los profesionales de Farmacia desplazarse hasta los hogares de los pacientes para revisar directamente cómo utilizan, organizan y conservan sus medicamentos y ofrecer recomendaciones adaptadas a sus necesidades, según ha explicado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

En esta primera fase, el programa se ha dirigido especialmente a personas que requieren un seguimiento más estrecho, como pacientes polimedicados, que han experimentado numerosos cambios en su medicación durante el ingreso o que presentan dificultades para administrar los tratamientos.

Antes de cada visita, los farmacéuticos revisan la historia clínica y el tratamiento prescrito con el objetivo de preparar la intervención. Una vez en el domicilio, comprueban junto al paciente o su cuidador los medicamentos que utiliza, la forma en la que los administra y las posibles dificultades que pueden surgir en el día a día.

Los profesionales también analizan cómo se organizan y conservan los fármacos, los sistemas empleados para recordar las tomas y el manejo de tratamientos que requieren una técnica específica, como los inhaladores.

La atención incluye la valoración de otros aspectos relacionados con el tratamiento y el estado del paciente, como el control del dolor, las alteraciones del sueño, el estreñimiento o las caídas.

Durante estas visitas, los farmacéuticos comprueban además si existen medicamentos que puedan confundirse entre sí, fármacos que ya no sean necesarios o estén caducados y tratamientos considerados de alto riesgo, cuyo uso incorrecto puede tener consecuencias más graves.

Tras la intervención, la información obtenida en el domicilio se comparte con el equipo asistencial responsable del paciente para valorar posibles ajustes y optimizar el tratamiento farmacológico.

SEGUIMIENTO LAS 24 HORAS

El programa se complementa con un teléfono de contacto directo con los profesionales de este hospital público disponible las 24 horas del día, a través del cual los pacientes pueden resolver dudas y recibir acompañamiento durante el periodo de Hospitalización a Domicilio y después del alta.

Según los datos facilitados por el centro, el 67% de las intervenciones realizadas dentro del programa están relacionadas directamente con la atención farmacéutica presencial, lo que permite a los profesionales conocer cómo se integra el tratamiento en la vida cotidiana de cada paciente.

La intervención también se realiza cuando el equipo asistencial considera que la presencia del farmacéutico en el domicilio puede resultar de utilidad.

El objetivo es ampliar progresivamente el programa para llegar a un mayor número de pacientes atendidos mediante Hospitalización a Domicilio. El hospital ya ha realizado además las primeras visitas de atención farmacéutica presencial a pacientes pediátricos.

La iniciativa comenzó a desarrollarse después de que el Gregorio Marañón obtuviera en 2025 la acreditación de referencia para las Unidades de Hospitalización a Domicilio de la Home Care Accreditation de la Joint Commission International (JCI), organismo internacional dedicado a la certificación y mejora de la calidad de la atención sanitaria.