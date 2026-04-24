El "gran reto" de la obesidad es conseguir que los cambios sean duraderos y mantenidos

Archivo - Persona con obesidad. - MOTORTION/ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gran reto que presenta la obesidad es conseguir "cambios duraderos y mantenidos", según el doctor y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), Diego Bellido, que ha presentado la iniciativa 'SEEDO Contigo' para ayudar a las personas que viven con sobrepeso y obesidad a obtener una "salud integral".

Esta estrategia que proponen desde la sociedad no se centra solo en la pérdida de peso, sino en perder peso con calidad, preservar masa muscular, mejorar funcionalidad, reducir riesgo metabólico y mantener resultados en el tiempo.

Por eso, el proyecto insiste no solo en la fase de pérdida de peso, sino también en la fase de mantenimiento, que es donde realmente se consolida la salud recuperada. Según los especialistas, la iniciativa 'SEEDO Contigo' aporta patrones nutricionales adecuados, incluye consejos y propuestas prácticas para realizar de forma específica ejercicio físico de fuerza, contempla estrategias para reducir el estrés, la ingesta emocional y mejorar la calidad del sueño, y ofrece recomendaciones específicas para mantener un peso saludable.

El vocal de SEEDO y uno de los principales responsables de esta iniciativa, Cristóbal Morales, ha explicado que este proyecto es "ciencia aplicada a ayudar al paciente", que recoge de "forma holística" las pautas y recomendaciones a seguir para procurar salud a la persona que vive con sobrepeso u obesidad.

Por su parte, Bellido ha sumado que la iniciativa pretende acompañar al paciente con obesidad desde una "visión moderna, integral y basada en la evidencia".

"Se ha elaborado una estrategia organizada, accesible y centrada en el paciente, que integra educación, seguimiento y apoyo conductual. Ese enfoque práctico y cercano marca la diferencia", ha añadido la nutricionista y vocal de SEEDO, Cristina Porca.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de Novo Nordisk, ha puesto en valor que la obesidad, al tratarse de una enfermedad "crónica, multifactorial y recidivante", no puede abordarse ni explicarse como un simple problema de salud. Este abordaje, por lo tanto, debe ser continuo, personalizado y orientado a resultados de calidad sostenidos en el tiempo, así como a la mejora integral de la salud.

La directora general de Novo Nordisk España, Paula Barriga, ha afirmado que esta iniciativa representa el modelo que necesita la salud pública, un "abordaje integral, sin estigmas y basado en evidencia científica" de la obesidad.

ACOMPAÑAR Y ASESORAR A LAS PERSONAS

"Como profesionales de la salud, nuestra misión debe ser acompañar y asesorar a las personas que viven con obesidad: debemos ir más allá de explicarles en qué consiste esta enfermedad y aportarles consejos básicos y clásicos, generales y, en muchas ocasiones, inalcanzables", ha señalado Bellido.

Este modelo integral adopta una estructura de pirámide que se establece en tres fases, incluyendo la evaluación personalizada, la mejora de hábitos de estilo de vida (ejercicio físico y nutrición saludable), pasando por consejos para mejorar el bienestar psicológico, el estrés y la calidad del sueño, con el apoyo en el abordaje terapéutico y la cirugía bariátrica (cuando estén indicados).

La fase 1 es la de inicio a una nueva vida, partiendo de la evaluación y el establecimiento de objetivos personalizados. En la fase 2, se pone el foco en los recursos encaminados a conseguir una alimentación óptima, la realización de un ejercicio físico adecuado, la adopción de otros hábitos saludables y la prevención de posibles efectos secundarios para la pérdida de peso. La última fase es la de mantenimiento, para lograr que la persona con obesidad mantenga durante toda su vida su mejor peso saludable.

"Se pretende ofrecer orientación, seguimiento y herramientas que encajen con la vida real de las personas con obesidad y perduren en el tiempo. 'SEEDO Contigo' combina rigor clínico con un enfoque cercano para que el profesional pueda estar presente cuando más se le necesita, para construir junto al paciente un plan terapéutico sostenible a largo plazo", ha añadido Morales.

La iniciativa, a su vez, brinda información útil para que el acompañamiento a las personas que viven con obesidad "se traduzca en acción", organizando el abordaje en fases, desde la evaluación inicial hasta el mantenimiento de la salud.

El objetivo final, como ha detallado Cristóbal Morales, no es la pérdida de peso, sino que éste se entiende y asume como "un medio para reganar vida, logrando la recomposición corporal, la regresión metabólica y la reganancia funcional".

Los materiales del proyecto, por esta razón, se fundamentan en un modelo denominado ABCD (enfermedad crónica compleja, multifactorial y recidivante, por sus siglas en inglés), que sirve para "entender bien el porqué de la enfermedad y cómo hacerle frente".

Además, integra biología, conducta, entorno y tratamiento, y traduce todo eso en mensajes "comprensibles y útiles" tanto para pacientes como para profesionales. Por eso, 'SEEDO Contigo' contempla cuatro dimensiones del abordaje de esta enfermedad: el ambiente (medioambiente, entorno social y familiar), la biología (genética, metabolismo y componente cerebral), la conducta (nutrición, actividad física, sueño y estrés) y la dimensión clínica y de seguimiento (evaluación y objetivos realistas).

Este marco conceptual, como ha sostenido Bellido, protege la masa muscular, mejora la funcionalidad y refuerza la idea de que la salud se construye "en conjunto", teniendo en cuenta las circunstancias de cada persona, como su historia clínica (anamnesis) y analítica metabólica, evaluación de la composición corporal (fuerza y funcionalidad) y valoración de complicaciones asociadas a la obesidad.

EL IMPACTO EN LA SALUD, EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA

En este sentido, lo relevante no es únicamente cuánto peso se pierde, sino "cómo se pierde y el impacto en la salud, el bienestar y la calidad de vida". Por ello, la medida clásica del peso corporal matiza su protagonismo y se "transforma y se enriquece con nuevos parámetros y objetivos", que aportan una información más rigurosa y personalidad de la salud de la persona con sobrepeso u obesidad.

"Es factible, pero sólo si somos realistas. No se logra desde mensajes simplistas ni desde soluciones aisladas, sino a través de una evaluación adecuada, objetivos personalizados, seguimiento, apoyo multidisciplinar y una visión a largo plazo", ha resumido Bellido.

Sin embargo, los expertos de SEEDO han subrayado que esta iniciativa solo tiene sentido si alcanza a todos los profesionales sanitarios y, en definitiva, si logra "llegar a la persona que vive con esta enfermedad". En este contexto, han elaborado numerosos recursos divulgativos y gratuitos, destinados a mejorar hábitos de vida incorporando componentes que suelen quedar fuera en planes tradicionales.