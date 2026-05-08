El Govern evalúa el caso de la sudafricana que tuvo contacto con el hantavirus y pasó por Barcelona

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Responsables de los departamentos de Presidencia y Salud de la Generalitat de Cataluá se encuentran reunidos la tarde de este viernes para evaluar el caso de la mujer sudafricana que pasó aproximadamente una semana en Barcelona tras tener un contacto breve con el hantavirus, según han confirmado fuentes de Salud a Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', se han activado los protocolos previstos y el Govern ha informado a los grupos parlamentarios, pero las autoridades consideran que la posibilidad de que la mujer estuviese infectada es "extraordinariamente remota".

No consta que pasase por ningún centro sanitario, lo que indicaría que no ha tenido síntomas de la enfermedad, pero se rastrean igualmente sus actividades y posibles contactos en Barcelona antes de volver a Sudáfrica, donde aún no se la ha localizado.

En la reunión han participado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; la consellera de Salud, Olga Pané; el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández; el secretario general de Salud, Narcís Pérez de Puig, y el director del Servei Català de la Salut, Alfredo García.

Salud Pública comunicará al Ministerio de Sanidad las novedades que averigüe sobre el paso de la ciudadana sudafricana por la capital catalana.