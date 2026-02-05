El Govern balear continúa con los trámites para crear el registro de objetores al aborto

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, en una comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud sigue trabajando en el decreto que permitirá crear el registro de objetores de conciencia al aborto, después de que el Gobierno mandara un requerimiento formal por incumplir la normativa el pasado octubre.

Según ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, en una rueda de prensa este jueves, el decreto que regulará el registro estará en fase de exposición pública hasta finales de este mes.

Una vez finalizada la fase de consulta pública, continuarán los trámites para la creación de este registro que, ha remarcado la consellera, será estrictamente confidencial.

Igualmente, ha insistido en que el derecho al abordo en la sanidad pública de las Islas está garantizado. "La atención al aborto es rápida, próxima y cercana", ha agregado.