Google elimina algunos resultados sobre salud en 'AI Overviews' tras identificar información errónea peligrosa

Archivo - FILED - 16 August 2022, North Rhine-Westphalia, Cologne: The lettering and logo of 'Google' seen on a glass pane in the press center of Koelnmesse. Photo: Rolf Vennenbernd/dpa - Rolf Vennenbernd/dpa - Archivo

MADRID 12 Ene. (Portaltic/EP) -

Google ha dejado de compartir información relacionada con la salud en algunos de sus resultados de resúmenes con inteligencia artificial (IA) 'AI Overviews', tras un informe que identificó información errónea que podía poner en riesgo la salud de los usuarios, tanto para personas con cáncer como con riesgo de disfunción hepático, entre otros.

La función de 'Vista creada con IA' o 'AI Overviews' es una opción que ofrece Google en su navegador para obtener respuestas rápidas en la experiencia de búsqueda, con resúmenes impulsados por la IA de Gemini. Estos resúmenes aparecen en la parte superior de la página y responden a las preguntas de la búsqueda de los usuarios con información concreta.

En este sentido, recientemente se ha identificado que algunas de las respuestas de 'AI Overviews', ofrecidas ante búsquedas relacionadas con problemas de salud, mostraban información o consejos erróneos que podían suponer un riesgo la salud de los usuarios en cuestión.

Así lo detalla un informe elaborado por el medio The Guardian, que comenzó a analizar este tipo de respuestas tras recoger las preocupaciones de algunos expertos en materia de sanidad, quienes denunciaron que Google estaba ofreciendo información errónea y "peligrosa".

Concretamente, se han identificado casos en los que 'AI Overviews' proporcionó información falsa sobre el significado de algunos resultados en pruebas relevantes de función hepática, lo que podría conllevar a que usuarios con enfermedades graves de estas características crean que están sanas de forma errónea.

Así, los resultados de Google afirmaban de forma equivocada que ciertos valores relacionados con el rango para análisis de sangre hepática eran normales, ocasionando que pacientes enfermos pudiesen pensar que tenían un resultado normal y no asistiesen a sus citas de seguimiento de salud.

En otro ejemplo, la respuesta de 'AI Overviews' aconsejó a las personas con cáncer de páncreas evitar los alimentos altos en grasa, cuando los expertos apuntan a lo contrario y recomiendan este tipo de alimentos. Por tanto, se trata de un consejo falso que podría aumentar el riesgo de que los pacientes mueran por dicha enfermedad, según los expertos y el medio citado.

Siguiendo esta línea, se ha encontrado igualmente que en las búsquedas sobre pruebas de cáncer en mujeres, también se ofrecieron resultados de IA erróneos, que podían ocasionar que las afectadas descartaran síntomas reales.

GOOGLE DEJA DE MOSTRAR RESULTADOS SOBRE SALUD EN 'AI OVERVIEWS'

A pesar de todo ello, la tecnológica afirmó en ese momento que sus resultados de 'AI Overviews' proporcionan información "útil y fiable", además de señalar que algunos de los ejemplos compartidos con la compañía eran "capturas de pantalla incompletas".

Ahora, Google ha dejado de compartir algunos de estos resultados sobre salud en 'AI Overviews', concretamente, para las búsquedas como "¿Cuál es el rango normal para análisis de sangre hepática?" y "¿Cuál es el rango normal para pruebas de función hepática", como ha podido comprobar el mismo medio.

En este marco, la compañía ha compartido con The Guardian que, aunque no comentarán sobre "eliminaciones individuales dentro de la búsqueda", en los casos en los que 'AI Overviews' no consiga contexto, trabajan para "lograr mejoras amplias" y para tomar medidas en base a sus políticas "cuando es apropiado".

Asimismo, se ha de tener en cuenta que para otros temas relacionados con la salud, los resúmenes de 'AI Overviews' continúan disponibles. Al respecto, Google ha matizado que su equipo interno de clínicos revisó los casos compartidos previamente y encontró que "en muchos casos" la información "no era inexacta y además estaba respaldada por sitios web de alta calidad".