Gobierno Vasco y Ministerio de Sanidad analizarán conjuntamente los saldos computados a Euskadi en materia sanitaria

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, y la ministra de Sanidad, Mónica González, han acordado este viernes que el Gobierno de Euskadi y el Ministerio analicen de forma conjunta los saldos computados a Euskadi en materia sanitaria.

Tras la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado en Zaragoza, el consejero ha explicado que, de forma previa, ha mantenido una reunión "fructífera" con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado, Javier Padilla, para abordar la situación generada en los saldos del Fondo de Cohesión Sanitaria y Fondo de Garantía Asistencia (FOGA), por los que Euskadi aporta en torno al 60% del gasto conjunto de las Comunidades Autónomas.

Durante el encuentro, ambas partes han acordado "analizar de manera conjunta los fondos computados a Euskadi". Por ello, la próxima semana se celebrará una reunión bilateral y técnica entre miembros del Ministerio y del Gobierno vasco, con el objetivo de "analizar, contrastar con los resultados que tienen otras comunidades autónomas y, si fuera el caso, revisar el sistema". Además, el 24 de noviembre se convocará una Comisión extraordinaria de seguimiento en la que participarán todas las Comunidades Autónomas.

Gobierno Vasco y el Ministerio de Sanidad se han emplazado a analizar la posibilidad de establecer un módulo específico en el sistema SIFCO en el que se registren los flujos económicos entre Comunidades Autónomas limítrofes que disponen de convenios de colaboración, avanzar en el desarrollo normativo que regule el funcionamiento del FOGA y, en función del resultado del análisis técnico del sistema, valorar la revisión la liquidación correspondiente a los años 2023 y 2024.

CONSEJO INTERTERRITORIAL

Tras en encuentro con la Ministra de Sanidad para abordar la situación generada en los saldos del Fondo de Cohesión Sanitaria y Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), el Consejero de Salud del Gobierno Vasco ha participado en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.

Preguntado por el abandono de la reunión, por parte de los consejeros de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, ha asegurado que la reunión ha tratado "diferentes temas" y ha sido "una reunión muy positiva".

Alberto Martínez ha afirmado que, tras levantarse de la mesa los consejeros 'populares', la reunión ha seguido "con normalidad en la parte" informativa, no así la que requería una aprobación por votación.

Según ha añadido, en los Consejos Interterritoriales en los que ha participado "han funcionado siempre muy bien" y en ellos "ha habido muchos acuerdos". "Este ha sido una anormalidad, no sé si por el contexto en que nos encontramos. Tampoco le daría un excesivo valor", ha apuntado.

A su juicio, "a lo que hay que dar valor" es a que, hasta ahora, los Consejos Interterritoriales "han estado funcionando con una dinámica". "Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Hoy es un día simbólico. Los que los han hecho tendrán que explicar por qué", ha concluido.