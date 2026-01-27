El Gobierno ubica la sede principal del Consorcio Estatal de Terapias Avanzadas en Majadahonda (Madrid)

Archivo - Laboratorio - JAVI SANZ/ ISTOCK - Archivo

El Consejo de Ministros ha acordado establecer la sede principal del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas en la localidad madrileña de Majadahonda, y la dirección científica en Barcelona.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha señalado que ésta decisión se ha tomado tras un "proceso objetivo", ha recordado que "España es líder mundial en terapias avanzadas, participación pública y en inversión pública"

"El Consejo de Ministros ha tomado un acuerdo para la determinación de la sede del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas, CERTERA. Es una infraestructura de país al servicio de la salud de la ciudadanía distribuida territorialmente y cooperativa", ha explicado en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

El consorcio CERTERA, que se incluyó entre las medidas aprobadas dentro del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se concibe para el desarrollo de medicamentos de terapia avanzada y otros fármacos innovadores, con el fin de proporcionar una infraestructura distribuida, de ámbito estatal que permita el desarrollo y producción eficiente de este tipo de terapias cumpliendo los máximos estándares de calidad de producción farmacéutica y todos los requisitos regulatorios que sean de aplicación.

"Son 43 centros de investigación sanitaria repartidos en 14 comunidades autónomas con una clara, como ven, vocación de cohesión territorial", ha explicado la portavoz. El consorcio se plantea como una organización en red, que estará integrada por las instalaciones estatales más avanzadas en la investigación y desarrollo de terapias avanzadas, y que la sede física sólo hace referencia a dónde residirá la unidad de gestión que hará posible el funcionamiento coordinado y eficaz del consorcio.