El Gobierno tiene "todo dispuesto" para atender y desinfectar el crucero con hantavirus si así se acuerda con la OMS

1084262.1.260.149.20260505135114 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la ampl - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no ha podido confirmar si finalmente el crucero de lujo 'Hondius' con hantavirus hará escala en Canarias, pero sí ha asegurado que "está todo dispuesto para la atención, la evaluación y, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la Organización Mundial de la Salud".

No obstante, esa decisión depende de los responsables del Ejecutivo y miembros de la OMS, que han mantenido una primera reunión este mediodía donde se ha "evaluado la situación", según ha señalado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En dicho encuentro telemático, en la que han participado diferentes equipos del Ministerio de Sanidad, se ha acordado que esta tarde se producirá una revisión del buque por un equipo de epidemiólogos.

"Esta intervención está destinada a conocer el estado de las personas dentro del barco, y poder saber si hay más personas con síntomas, y qué contactos de alto riesgo o bajo riesgo hay. Esto ayudará a las decisiones sobre los procesos de repatriación y la ruta del barco", advierten desde el Ministerio Sanidad.

La OMS ha manifestado su interés por que el crucero llegue a Canarias, sin embargo el Ministerio de Sanidad supedita la escala del crucero con hantavirus a los datos epidemiológicos que se obtengan en Cabo Verde.

Desde el Gobierno se ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad", recordando que se van a "tomar las medidas necesarias para abordar esta situación".