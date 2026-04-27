El Gobierno sostiene que el conflicto en Oriente Medio no afectará "por el momento" al suministro de medicamentos

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MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asegura que el suministro de principios activos o medicamentos no va a sufrir "por el momento" un "impacto significativo" como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y, aunque puedan producirse "retrasos en entregas concretas" por cambios en las rutas de transporte marítimo, estos "pueden ser gestionados con la reserva de 'stock".

"La información obtenida del sector y del seguimiento de la situación de suministro no permite concluir que vaya a producirse una interrupción del suministro de principios activos o medicamentos a la UE que vaya a tener impacto significativo, sin perjuicio de que puedan producirse retrasos en entregas concretas por la reorganización de las rutas marítimas", sostiene en su respuesta a una pregunta escrita formulada por Vox en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Ejecutivo apunta que está siguiendo el posible impacto de la interrupción del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz y que ha consultado a las organizaciones empresariales representativas de fabricantes de medicamentos y de principios activos. Asimismo, afirma que está trabajando en coordinación con el resto de Estados miembros de la Unión Europea (UE) en el Grupo Directivo Ejecutivo sobre Desabastecimiento y Seguridad de Medicamentos.

Según detalla, aproximadamente la mitad de los medicamentos registrados en la lista de estratégicos elaborada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) tienen principios activos que proceden de fuera de la UE; en torno al 40 por ciento de los mismos, tienen su origen en China e India.

"No obstante, es necesario indicar que puede haber medicamentos que cuenten con más de un fabricante de principios activos, ubicados en distintos territorios, lo que reduce la dependencia", puntualiza.

En esta línea, destaca que la industria española fabricante de principios activos para el sector salud "es una de las líderes en la UE" y que la dependencia de España y la Unión con respecto a Asia en cuanto a la fabricación del medicamento es "significativamente menor" que en el caso de los principios activos.

Respecto a los medicamentos identificados como estratégicos por la AEMPS, indica que aproximadamente el 90 por ciento de los registros tienen fabricantes que llevan a cabo todo o parte del proceso de fabricación en la UE y solo existe una dependencia de países de fuera de la UE en el siete por ciento de los medicamentos. En el caso de las sustancias activas estratégicas, alrededor del 31 por ciento presenta dependencia completa de terceros países.

ACTUACIONES CONJUNTAS EN EL ÁMBITO EUROPEO

El Gobierno explica que las actuaciones en materia de dependencia exterior se realizan de forma conjunta a nivel de la UE, que "dispone de mucha más capacidad de actuación que los Estados miembros de manera individual".

A este respecto, detalla que España, a través de la AEMPS, está participando en el proceso legislativo del reglamento de medicamentos críticos, que busca dotar a la UE de un suministro más robusto de medicamentos considerados estratégicos.

Además, está siguiendo la situación de suministro en el ámbito nacional y europeo, con contactos con agentes implicados; está llevando a cabo acciones reguladoras para favorecer la diversificación de la cadena de suministro, análisis y reducción de vulnerabilidades; y mantiene una participación activa en iniciativas de cooperación con la industria, impulsadas por la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, resalta que está en contacto con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), con el fin de conocer su valoración y la información que aportan sus sistemas de monitorización y vigilancia del suministro a nivel europeo.