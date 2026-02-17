El Gobierno retrasa al 18 de agosto la elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Archivo - Antibióticos, microorganismos, laboratorio, petri - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) se retrasa hasta el 18 de agosto debido al número de candidaturas presentadas, ya que "es necesaria una valoración más detallada"; mientras se determina la sede definitiva, la AESP podrá operar desde la sede del Ministerio de Sanidad.

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a las candidaturas, el motivo principal es que las 8 candidaturas presentadas "requieren de obras de calado o adecuaciones técnicas" que deben ser valoradas. La sede se debía haber dado a conocer este martes, 17 de febrero, en el Consejo de Ministros.

Desde el Ministerio de Sanidad confirman a Europa Press que, "hasta que finalice el proceso de elección de la sede", la AESP puede operar desde el Ministerio que, por otro lado, se va a ocupar "de los estatutos para su aprobación". "Una vez aprobados los estatutos se puede seguir trabajando en los primeros pasos de arrancar la sede, como la elección del consejo rector y los órganos de gobierno", señalan.

El plazo máximo establecido por el Gobierno, para elevar la propuesta al Consejo de Ministros, era inicialmente este martes, el objetivo era que la decisión saliera publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día siguiente, según informó en su momento el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Toledo (Castilla-La Mancha), Granada (Andalucía), Zaragoza (Aragón), Murcia, Barcelona (Cataluña), León (Castilla y León), Oviedo (Asturias) y Lugo (Galicia) son las ocho ciudades ciudades que aspiran a acoger la sede de este organismo. El plazo de presentación de candidaturas finalizó el pasado 20 de enero.

RESPONDER ANTE FUTURAS EMERGENCIAS SANITARIAS

La AESAP, cuya creación fue aprobada el pasado julio por el Congreso de los Diputados, busca reforzar las capacidades del Estado para responder ante futuras emergencias sanitarias, así como trabajar en vigilancia en salud pública, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud.

El proceso, que se enmarca dentro de la política de descentralización de sedes iniciada por el Gobierno de España, continúa ahora con la realización de un informe por parte del Ministerio de Sanidad, para lo que tiene un plazo de diez días.

Tras ello, la Comisión Consultiva constituida para la designación de la sede elaborará y emitirá un dictamen. Finalmente, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros, con un plazo máximo hasta el 17 de febrero, y su posterior publicación en el BOE el 18 de febrero.

Desde el Ministerio de Sanidad se detalló a Europa Press que, en paralelo al proceso de elección de la sede, se está elaborando el Estatuto de la AESAP, que también será elevado al Consejo de Ministros. A continuación, habrá tres meses para constituir el Consejo Rector, encargado de elegir al director de la Agencia.