El Gobierno retirará en el próximo Consejo de Ministros la Gran Cruz de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera

1101425.1.260.149.20260703100358 Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al príncipe soberano del Principado de Mónaco, Alberto II, en el Complejo de La Moncloa, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La audiencia oficial forma parte de la visita de Estado de dos d - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo tramitará en el próximo Consejo de Ministros la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera.

"Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad", ha afirmado Sánchez a través de un mensaje publicado en la red social X, en la que ha añadido que, por ese motivo, el Gobierno dará "el paso definitivo" del procedimiento para retirar esta condecoración.

Antonio Vallejo-Nájera fue un psiquiatra vinculado al franquismo cuyas teorías han sido ampliamente cuestionadas por su carácter pseudocientífico y por haber servido para justificar la represión y la discriminación durante la dictadura.

Sánchez se ha preguntado "cómo es posible" que "en pleno 2026" un hombre que sostenía que las mujeres tenían la "inteligencia atrofiada" y que su "única misión era tener hijos para la patria" siga contando con "una de las máximas condecoraciones del Estado".

Asimismo, ha calificado a Vallejo-Nájera como el "psiquiatra de cabecera del franquismo", conocido como el "Mengele español" por sus experimentos sobre la supuesta "limpieza de la raza"; que sostenía que quienes defendían la igualdad social la igualdad política, "eran mentalmente inferiores", y que, ha continuado narrando Sánchez, "calificaba a las personas progresistas como enfermas", mientras "dedicó su vida a buscar un inexistente gen rojo que según él había que extirpar".

Estas teorías, ha señalado el jefe del Ejecutivo, sirvieron para justificar el robo de bebés durante el franquismo con el objetivo de impedir que heredaran la supuesta "degeneración ideológica" de sus padres. "Una medalla de Estado no es un simple trofeo, es el reconocimiento público de una trayectoria, de unos méritos y, por tanto, también de unos valores", ha concluido.