El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona, a 7 de noviembre de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). La visita del presidente del Gobierno llega en un momento especial - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la aprobación de un nuevo reglamento para garantizar que las mujeres reciben información veraz y científica sobre el aborto, así como la presentación por parte del Gobierno de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Comunidad de Madrid del 'concebido no nacido'.

Además ha anunciado, en su cuenta de la red social 'x', la publicación de un informe sobre las desigualdades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) entre comunidades autónomas.

Con estas medidas, Sánchez ha defendido que buscan reforzar las garantías para que todas las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública y de forma segura. "Frente a quienes quieren hacernos retroceder, más derechos, más garantías y más libertad", ha señalado.

LEY DEL CONCEBIDO NO NACIDO

El pasado de 7 de julio, la Comunidad de Madrid aprobaba la Ley de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia. La norma permite que, en determinados procedimientos y dentro de las competencias autonómicas, el embrión o feto durante el embarazo sea considerado como un hijo ya nacido cuando esa consideración resulte beneficiosa para la madre gestante o para la unidad familiar.

En la práctica, contempla que pueda computarse para acceder a determinados beneficios y ayudas, especialmente los relacionados con las familias numerosas. También prevé beneficios fiscales autonómicos para las familias que tengan esa consideración.