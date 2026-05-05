El Gobierno promete aprobar 179 normas para el año 2026, que incluyen la ley de Medicamentos y Productos Sanitarios

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación, en el Palacio de Parcent, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). Bolaños ha demandado al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este martes que el Gobierno tiene prevista aprobar 179 propuestas normativas en el año 2026, entre las que ha incluido la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Ley de Gestión Pública e Integración del Sistema Nacional de Salud. "La legislatura suma y sigue", ha afirmado.

Así lo ha avanzado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro en la que, entre otros asuntos, ha presentado a los medios el Plan Anual Normativo, que recoge las principales medidas que impulsará el Ejecutivo de cara al próximo año.

En concreto, Bolaños ha señalado que el plan para 2026 incluye 179 nuevas propuestas normativas, de las cuales 10 son leyes orgánicas, 38 son normas ordinarias y 131 son reales decretos. Asimismo, el 31% de las normas que se aprobarán son incorporaciones al derecho nacional de normativa europea.

El ministro también ha avanzado que el grado de ejecución del Plan Anual Normativo del año 2025 es "muy alto": un 36,18% de normas aprobadas y un 46,23% en tramitación avanzada.

LAS NORMAS

Para 2026, el Ejecutivo incluye en su plan anual normativo los presupuestos generales del Estado, la financiación autonómica, la ley de crédito al consumo o la ley de modernización del sistema financiero.

También habrá otras normas para "seguir avanzando con el Plan de Acción por la democracia", según ha explicado Bolaños, como la ley orgánica de integridad pública, la ley anticorrupción o la ley de publicidad en el sector público.

En materia de igualdad, el Gobierno tiene previsto aprobar la ley de violencia vicaria y de trata, que va a reunir "todas las formas de trata y de explotación humana". También se dará luz verde a otras normas relacionadas con el empleo, como la ley de democracia en la empresa, la ley de prevención de riesgos laborales, que fue en primera vuelta la semana pasada, la de mejora de condiciones laborales de trabajo en plataformas o la ley de consumo sostenible.

En materia de justicia, el Gobierno quiere impulsar la ley de asistencia jurídica gratuita, "que sustituirá a la de 1996, que ha quedado obsoleta", según el ministro; o la ley de protección al derecho al honor, "cada día más necesaria". También se aprobará una norma para incorporar al derecho nacional la prueba digital.

Moncloa quiere desarrollar además la ley orgánica de juventud y derechos de las generaciones futuras y, en materia sanitaria, la ley de medicamentos y productos sanitarios, o de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud. El ministro también ha apuntado a la ley de inteligencia artificial, "que está ya muy avanzada por el ministerio competente y que pronto verá la luz en Consejo de Ministros".