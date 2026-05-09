El Gobierno y la OMS aseguran que España está "lista" y "preparada" para atender al crucero MV Hondius

Dispositivo de seguridad, en el puerto de Granadilla, a 9 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para la llegada del barco.- Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Sanidad, Mónica García; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han declarado ante los medios de comunicación que tanto Tenerife como España están preparadas para atender al crucero MV Hondius que ha sufrido un brote de hantavirus.

García aseguró en declaraciones a los medios a su llegada al puerto de Granadilla que "está todo preparado" para atender a los pasajeros y parte de la tripulación del crucero "con las mayores garantías", tanto para la población como para "la sanidad pública". "Va a salir bien", aseveró.

Tedros, por su parte, dijo que el hantavirus "no es el COVID", aunque aseveró que "no" se lo toman "a la ligera". Así, aseguró que "el riesgo para la población local es baja" y que el Gobierno de España ha "hecho todas las preparaciones para prevenir cualquier problema". "Tenerife está lista y preparada. España está lista y preparada", mantuvo.

La ministra de Sanidad dijo que el dispositivo es "inédito" y que ha supuesto la colaboración y coordinación de "23 países implicados". Así, se mostró satisfecha con la negativa de la primera PCR hecha a la mujer ingresada en Alicante y dijo que en 24 horas se tendrá el resultado de la segunda prueba. También, explicó, se mantiene la vigilancia en Cataluña sobre la otra mujer que estuvo en contacto con una de las fallecidas, que se mantiene sin síntomas.

García explicó que solo quedan dos aviones por confirmar su llegada mañana, aunque el ministro Grande-Marlaska agregó a continuación que "todos los vuelos están llegando entre hoy y mañana".

GARCÍA: "ESTAMOS ORGULLOSOS DE QUE LA OMS NOS HAYA ENCARGADO ESTA OPERACIÓN TAN COMPLEJA"

"Estamos orgullosos de que la OMS nos haya encargado a España, por sus características, por la robustez de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, por la robustez de nuestro sistema sanitario, por la robustez de nuestros sistemas de salud pública, que haya elegido España como el lugar para hacer esta operación tan compleja", aseveró la ministra de Sanidad.

Marlaska agregó que esta actuación es "un deber ético y un deber legal, pero sobre todo un deber ético". "También quiero agradecer a la OMS, a la Unión Europea, al Mecanismo Europeo de Protección Civil, que está haciendo un trabajo extraordinario. Esos también son valores de la UE", defendió.

Además, indicó que, además de la infraestructura sanitaria, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado para esta ocasión un total de 358 efectivos, de los que 325 son guardias civiles y 33 policías nacionales, que contarán "con todas las garantías".

El ministro Torres, por su parte, incidió en que el Ejecutivo ha hablado con todos los presidentes autonómicos con ciudadanos a bordo, incluido con el presidente de Canarias, y calificó de "buena noticia" el resultado negativo de la PCR hecha a una mujer en Alicante.

TOMAR "LAS DECISIONES" NECESARIAS "CON TODO RIGOR"

La ministra García concluyó asegurando, a preguntas de los periodistas, que la decisión en estos momentos es que el barco quede fondeado, pero matizó que eso "depende de las condiciones, no solamente de la mar, de las condiciones climatológicas" y "de las condiciones sanitarias".

"Por eso estamos aquí los ministros, para que todas esas decisiones las tomemos con todo el rigor, con toda la evidencia científica y con todas las mejoras técnicas que podamos aportar a este operativo. Y a ese respecto el buque va a fondear, pero estaremos dispuestos a tomar las decisiones que tengamos que tomar para la salud y la seguridad de todos los pasajeros y de todo el operativo", concluyó.