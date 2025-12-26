El Gobierno de Navarra trabaja para potenciar el uso del euskera en varios centros de salud

Participantes de un grupo de trabajo en el centro de salud de Leitza para fomentar el uso del euskera. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la colaboración conjunta de los departamentos de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, y de Salud, ha realizado diferentes pilotajes en centros de salud de la zona vascófona de la Comunidad foral para analizar, de manera específica, sus características y necesidades lingüísticas.

Con estos pilotajes, concretados en acciones entre Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se quiere plantear actuaciones concretas en la mejora del uso del euskera, con el fin último de mejorar la atención bilingüe a la ciudadanía navarra. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Lingüístico del Departamento de Salud y cuentan con la coordinación de Euskarabidea, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

En 2022 el pilotaje se realizó en el centro de salud de Santesteban y, desde diciembre de 2023, también se ha trabajado en el de Leitza. Los resultados confirman que el proyecto ha ayudado a elevar el uso del euskera, tanto a nivel interno como externo. En total, la utilización del euskera ha aumentado en un 22%; ha pasado de hablarse en un 64% a un 86%.

Este ejercicio se concreta en el proyecto Mintzasarea, que se trata de una dinámica grupal, voluntaria y en la que, para poder participar, se requiere un mínimo de conocimientos de euskera. Su objetivo es incidir en los hábitos lingüísticos del grupo o equipo de trabajo y para ello se nombra a las personas que mantendrán el euskera, las EUSLE. En el último pilotaje realizado han participado 14 trabajadoras del centro de salud de Leitza y se ha medido el uso del idioma dentro del trabajo natural diario del grupo.

Partiendo de esta base y con el asesoramiento de Elhuyar, en el centro de salud de Leitza se ha constituido un grupo de trabajo para el diseño y desarrollo de la prueba piloto compuesto por profesionales de diferentes puestos (profesionales de enfermería, medicina, administración, psicología), con el objetivo principal de incidir en las relaciones orales que surgen en el centro.

Los participantes han valorado de manera positiva el proyecto Mintzasarea. Entre otras cuestiones, les ha parecido útil para aumentar el uso del euskera no sólo en las relaciones externas, sino también en las relaciones entre los trabajadores, poder reflejar el uso del euskera con los datos y, así, analizarlo de forma objetiva.

"Con la planificación lingüística se pretende establecer prioridades y avanzar en la normalización del euskera en la Administración de Navarra", ha explicado el Gobierno foral. Además, contempla, entre otros objetivos, la adopción de las medidas necesarias para que las personas que quieran ser atendidas en euskera lo sean; ofrecer a la ciudadanía información bilingüe escrita (digital y en papel); así como disponer de rotulación y elementos informativos del paisaje lingüístico en bilingüe en los puntos físicos de atención a la ciudadanía (oficinas, puntos de acogida, etc.).