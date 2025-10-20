El Gobierno invierte 9,9 millones en el fondo español de proyectos de salud digital CRB Digital Health III

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida de forma coloquial como la 'SEPI Digital', ha invertido 9,9 millones de euros en el fondo español especializado en proyectos de salud digital CRB Health III, según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en un comunicado.

"El objetivo de esta operación consiste en impulsar la transformación digital del sistema sanitario mediante el desarrollo de tecnologías disruptivas aplicadas a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, así como de plataformas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema de salud", ha detallado.

Se espera que con esta inyección de fondos públicos de casi 10 millones de euros se dotará de mayores recursos a 'startups' y 'scaleups' tecnológicas del sector de la salud digital, "sobre todo a aquellas empresas con propiedad intelectual disruptiva en fases de crecimiento y con vocación internacional".

El fondo tiene previsto alcanzar los 50 millones de euros, está orientado al sector español y europeo y promueve inversiones sostenibles.

La SETT ha realizado esta operación con cargo al fondo Next Tech, uno de los tres que gestiona y que cuenta con alrededor de 4.000 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fondos 'Next Generation' de la Unión Europea).