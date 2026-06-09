El Gobierno elimina el cupón precinto de los medicamentos y lo sustituirá por un identificador digital

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del Real Decreto 1345/2007, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de medicamentos, para avanzar en la digitalización de la prestación farmacéutica y poder eliminar de forma progresiva el cupón precinto.

"Hemos actualizado el Sistema Español de Verificación de Medicamentos, que es una normativa que adapta nuestro sistema farmacéutico a los mecanismos europeos de seguridad y trazabilidad de medicamentos", ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La reforma de la normativa permitirá a los farmacéuticos dejar de recortar el cupón precinto de los medicamentos prescritos y financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) para pegarlos en una hoja y enviarla al Colegio de Farmacéuticos correspondiente como justificante de la dispensación y facturación del fármaco.

El objetivo es que este cupón precinto sea sustituido por un identificador único digital, que simplificará procedimientos administrativos y mejorará la eficiencia de los sistemas de información.

"Así que le decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de los fármacos que va a ser más segura, más moderna y más precisa", ha resaltado la titular de Sanidad.

Por el momento, ambos mecanismos coexistirán hasta que se complete la implantación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos y se garantice la preparación operativa de los sistemas de las comunidades autónomas.

ADAPTAR EL MARCO NORMATIVO A LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Según ha destacado el Ministerio de Sanidad, la reforma adapta el marco normativo a la evolución tecnológica del sistema y actualiza determinados aspectos de su funcionamiento para mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información entre las administraciones sanitarias.

Asimismo, facilita la integración de los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud en los procesos de verificación.

La verificación de medicamentos constituye una herramienta fundamental para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena legal de suministro. El sistema se basa en la incorporación de dispositivos de seguridad en los envases de determinados medicamentos, entre ellos un identificador único que permite comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad a lo largo de toda la cadena de distribución.

La norma también actualiza el papel del Nodo SNSFarma, la infraestructura tecnológica del Sistema Nacional de Salud utilizada para el intercambio de información relacionada con los medicamentos financiados públicamente. La reforma redefine su relación con el repositorio nacional de verificación y concentra su función en las operaciones realizadas por los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo al SNS, así como en la recepción de la información necesaria para la gestión y control de la prestación farmacéutica.