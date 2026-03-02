El Gobierno destinará casi 3 millones a un convenio con Madrid para asistencia sanitaria de Pedro Sánchez y otros cargos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cena oficial de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, a 1 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Mobile Congress abre est - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha suscrito un convenio con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para la prestación de asistencia sanitaria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y otros altos dignatarios", con un importe máximo estimado total que asciende a más de 2,9 millones de euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) expone que desde el año 1989 existe en Presidencia del Gobierno un Sistema Operativo Sanitario --SOS--, cuya finalidad es "prestar asistencia sanitaria continuada y atención integral a la salud del presidente, expresidentes, vicepresidentes, ministros y, cuando se encuentren en territorio nacional, a los altos mandatarios y dignatarios de gobiernos extranjeros".

Este nuevo convenio tiene por objeto establecer las bases de relación entre Presidencia del Gobierno y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en materia de asistencia sanitaria, dentro del ámbito de competencia de cada una de las partes. En concreto, el SOS estará compuesto por personal dependiente del Servicio Madrileño de Salud: un director, ocho médicos y nueve graduados universitarios en enfermería, de los cuales uno ostentará la condición de supervisor de área.

El operativo sanitario también cuenta con personal "con puesto de trabajo o atribución de funciones en Presidencia del Gobierno", entre ellos doce miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que realizarán asimismo las funciones de conductores de UVI móvil.

El BOE informa además de los recursos disponibles con los que cuenta el SOS, donde se efectuará la prestación de la asistencia sanitaria. El operativo tiene varias unidades asistenciales sanitarias ubicadas en diferentes dependencias: en el edificio donde se encuentra el Departamento de Seguridad Nacional en el Complejo de la Moncloa; otra en el edificio 'Servicios', también en Moncloa; y otra unidad de Altos Mandatarios y Dignatarios, en el Hospital Universitario La Paz. Además, el SOS dispondrá, en el complejo presidencial, de dos unidades móviles, ambulancias UCI móvil, medicalizadas y banalizadas.

El importe máximo estimado total de la compensación de Presidencia del Gobierno a la financiación de las actividades de este convenio asciende a 2.933.333,33 euros y está condicionada a la "tramitación de la correspondiente modificación del presupuesto de Presidencia del Gobierno", según detalla el BOE.

Se hará mediante un pago único anual a la Comunidad de Madrid por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes durante el primer trimestre del año siguiente. Para la anualidad del año 2027 el gasto máximo previsto es de 1.333.333,33 euros y, de cara al 2028, será de 1.600.000,00 euros.