El Gobierno destina 994.000 euros a 12 entidades para garantizar la seguridad de medicamentos y productos sanitarios

Archivo - Imagen de recurso medicamentos. - FAHRONI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado un real decreto por el que destina un total de 994.000 euros a 12 entidades para financiar sus actividades relativas a garantizar la seguridad de medicamentos y productos sanitarios, así como la protección de la salud de la población y la prevención de riesgos sanitarios.

Las entidades beneficiadas por este RD, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), son la Fundación Casa del Corazón, a través de su Sociedad Española de Cardiología; la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética; la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica; la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias; y la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología.

También la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria; la Fundación Pro Farmacéuticos de Atención Primaria de España; la Asociación PORCSA del Grupo Saneamiento Porcino de Lleida; la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene; la Universidad de Murcia; la Universidad Complutense de Madrid; y la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social.

En concreto, la Fundación Casa del Corazón recibirá 120.000 euros para la gestión y el mantenimiento de los Registros Nacionales de Marcapasos y Desfibriladores Implantables; la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, 60.000 para la captación y tratamiento de los datos del Registro Nacional de Prótesis Mamarias; la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 68.000 euros para la implantación de la normativa European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) a través del Comité Español del Antibiograma.

Otros 68.000 euros serán destinados a la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias para el establecimiento de proyectos de seguridad del paciente 'Tolerancia Zero' en pacientes críticos, mientras que la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología recibirá 66.000 euros para el mantenimiento del Registro Español de Acontecimientos Adversos de Terapias Biológicas en Dermatología (BIOBADADERM) y del Registro Español de Dermatitis de Contacto y Alergia Cutánea (REIDAC).

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria será dotada con 40.000 euros para establecer y validar indicadores de consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario, obteniendo un registro de consumo de antibióticos en dicho ámbito de actuación profesional, en apoyo al Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN); la Fundación Pro Farmacéuticos de Atención Primaria de España con 45.000 euros para trabajos realizados a través de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria para promover la mejora del conocimiento sobre el uso de los antimicrobianos en el ámbito de la Atención Primaria y establecer y validar indicadores de consumo de antibióticos en Atención Primaria.

Mientras, la Asociación PORCSA recibirá 50.000 euros para el mantenimiento del mapa epidemiológico que permita la identificación y cálculo de la sensibilidad de las diferentes especies de patógenos clínicos y realizar las recomendaciones de tratamiento por región ganadera; la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, 68.000 euros para la mejora en la vigilancia del uso de antimicrobianos y la prevalencia de la infección nosocomial en España.

La Universidad de Murcia contará con 72.000 euros para el mantenimiento de la identificación, caracterización molecular y cálculo de la sensibilidad de las diferentes especies de micoplasmas de rumiantes, para optimizar el empleo de antimicrobianos; la Universidad Complutense de Madrid con 11.000 euros para la actualización de la guía de prescripción de antibióticos veterinarios en los pequeños animales; y, por último, la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social recibirá 326.000 euros para la creación, adaptación y difusión en toda Europa de materiales educativos y divulgativos sobre resistencia a los antimicrobianos.

"En todos estos casos concurren necesidades imperiosas que exigen una pronta respuesta de las administraciones con el fin de asegurar el mantenimiento de las actividades que tradicionalmente han venido desempeñando estas entidades y que redundan en la mejora de las condiciones de conocimiento en los medicamentos y productos sanitarios", detalla el real decreto.

Los gastos subvencionables incluyen gastos de personal, de adquisición de materiales y suministros, por colaboraciones externas, de desplazamiento y dietas, y aquellos derivados de auditoría externa, todos ellos directamente relacionados con la realización de las actuaciones previstas para que cada una de las entidades cumpla con el objeto de la subvención.

Las subvenciones se financiarán con cargo al presupuesto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para el ejercicio 2026 y se integran dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Sanidad, en cumplimiento de sus objetivos estratégicos y, en específico, del que insta a ofrecer garantías a la sociedad sobre los medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal, promoviendo y difundiendo el conocimiento científico-técnico.

El RD recibió el visto bueno en el último Consejo de Ministros, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como con el informe del Ministerio de Hacienda.