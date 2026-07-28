El Gobierno destina 50 millones de euros a la convocatoria 2026 de la infraestructura IMPaCT de medicina de precisión

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - JAVI SANZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la convocatoria 2026 de la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT) por un importe de 50 millones de euros hasta 2030, que gestionará el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado "el compromiso del Ejecutivo con la salud de las personas promoviendo, a través de la ciencia y la innovación, una medicina personalizada accesible a todos".

Según ha detallado su cartera en un comunicado, esta convocatoria busca mantener la infraestructura IMPaCT, ya operativa desde el 2021, para implementar de forma efectiva la medicina personalizada de precisión en el Sistema Nacional de Salud (SNS), orientando la investigación y la innovación hacia los problemas de salud de la población española.

Además, generará capacidad de análisis de datos que permita una respuesta científica coordinada e inmediata ante retos de salud pública, impulsará innovación dirigida a la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario, y potenciará la participación y liderazgo de España en proyectos, programas, plataformas e infraestructuras internacionales de investigación.

Las entidades e instituciones que podrán beneficiarse de esta convocatoria son las que realizan o gestionan actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en biomedicina y ciencias y tecnologías de la salud, como los institutos de investigación sanitaria acreditados, las entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas al SNS, los Organismos Públicos de Investigación, las universidades y otros centros de I+D.

El programa IMPaCT se articula en tres ejes complementarios, como son la medicina predictiva (IMPaCT Cohorte), que estudia un gran grupo representativo de la población española para identificar factores de riesgo y anticipar la aparición de enfermedades; ciencia de datos (IMPaCT Data), que integra y proporciona herramientas para analizar datos clínicos, genómicos y ambientales para generar conocimiento útil para la investigación y la práctica clínica; y medicina genómica (IMPaCT-Genómica), que incorpora análisis complejos del genoma en pacientes con enfermedades raras sin diagnóstico.