El Gobierno declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' por Ceuta y Torres asumirá el mando único

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en la Asamblea de Ceuta, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Sánchez visita Ceuta, junto al ministro del Interior, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarará este martes la 'situación de interés para la seguridad nacional' por la crisis derivada de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos.

Lo hará después de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis de Ceuta convocada 26 días después de la entrada de inmigrantes a finales del pasado mes de julio y a la que asistirán, además del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, un total de 17 ministros, entre ellos los responsables de las tres Vicepresidencias del Gobierno.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció la declaración de esta situación que en la práctica supone el máximo nivel de gravedad en materia de protección civil y confirmó que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asumirá el mando único, tal y como venía reclamando Vivas.

El vicepresidente primero se mostró convencido de que supondrá "un antes y un después" en lo relativo a la gestión de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de 80.000 de ellos entre el 30 y el 31 de julio pasados.

"Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sean necesarios, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible", señaló, incidiendo en la importancia de que haya colaboración entre todas las administraciones.

Cuerpo reconoció la necesidad de "resolver lo antes posible, de manera diligente y eficiente" todos estos casos con vistas a "repatriar a aquellos que no tengan derecho a permanecer en nuestro país y acoger de manera adecuada a los menores y a aquellos solicitantes de asilo que sí lo tengan", siempre con "todas las garantías", tanto humanitarias como legales.

Así las cosas, el titular de Economía ha agradecido a Vivas "la predisposición para avanzar y participar en estas dos iniciativas", el mando único y las medidas de choque, al tiempo que ha asegurado que en el Gobierno son "plenamente conscientes de que los ceutíes lo están pasando mal".

PLAN DE CHOQUE PARA CEUTA

Cuerpo también anunció este lunes un plan de "medidas de choque" ante la situación en Ceuta provocada por la entrada masiva de migrantes de hace unas semanas, que pasarán por reforzar la seguridad, gestionar los retornos y "revitalizar" la economía de la ciudad autónoma.

La intención de Moncloa es mantener una serie de reuniones esta semana con los agentes sociales, con las asociaciones, los sectores más relevantes y con el Gobierno de Ceuta para "aterrizar de manera inmediata" las medidas de choque, con el objetivo de que "puedan ser presentadas y aprobadas cuanto antes".