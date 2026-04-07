Archivo - El Gobierno crea un Comité de gestión de riesgos zoonósicos para mejorar la detección precoz y respuesta ante amenazas - RAZYPH - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Ministerios de Sanidad, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica y Reto Demográfico han firmado un acuerdo de colaboración por el que se ha creado un Comité de gestión de riesgos zoonósicos con el objetivo de mejorar la detección precoz y respuesta ante amenazas sanitarias emergentes.

Según ha expuesto el Gobierno, este convenio refuerza la coordinación frente a las zoonosis con un enfoque 'One Health' (Una sola salud), que está en línea con otras iniciativas internacionales, como la Alianza cuatripartita, integrada por las organizaciones Mundial de la Salud (OMS), Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

De esta manera, se responde a la necesidad de abordar los riesgos sanitarios desde una perspectiva integral que tenga en cuenta la interrelación entre la salud humana, animal y ambiental. Ello en relación con las zoonosis, que son enfermedades infecciosas que se transmiten entre animales y seres humanos, y cuya prevención y control requieren un enfoque coordinado entre los ámbitos sanitario, veterinario y ambiental.

A raíz de este entendimiento, se enfatiza en el trabajo en equipo entre las redes de vigilancia en salud pública y el sistema de alerta sanitaria veterinaria, con el principal objetivo de optimizar la detección precoz y la gestión de riesgos zoonósicos, y ello sin interferir en los sistemas ya existentes.

ACTUACIONES CONJUNTAS ANTE SITUACIONES DE RIESGO

Así, se apuesta por la mejora de la comunicación intersectorial, el impulso de la investigación y la coordinación de los laboratorios de referencia, así como la definición de actuaciones conjuntas ante situaciones de riesgo. Mientras, la Unión Europea (UE) ha desarrollado iniciativas para responder a las recientes crisis sanitarias y a los retos que afrontan los sistemas de salud, integrando el enfoque de 'Una sola salud' en la construcción de una 'Unión Europea de la Salud'.

Ahondando en el nuevo Comité, que actuará como órgano de coordinación entre los tres sectores, el Ejecutivo ha señalado que este permitirá compartir información estratégica entre Administraciones; coordinar actuaciones ante alertas sanitarias; impulsar planes conjuntos de prevención, vigilancia y control; y proponer mejoras normativas y estrategias de comunicación.

En cuanto a su composición, esta estará protagonizada por miembros de las Direcciones Generales de los tres Ministerios y podrá incorporar otras instituciones, representantes autonómicos y expertos en materias específicas. Con ello, se consolida el compromiso con la prevención de enfermedades zoonósicas y la protección de la salud pública desde una perspectiva integral que incluya su interrelación con el medio ambiente.

Por último, el Gobierno ha puesto de manifiesto que este marco permitirá adaptar las actuaciones a la evolución de los riesgos y facilitar la actualización de estrategias y políticas públicas en coordinación con las Administraciones de las comunidades autónomas y organismos internacionales.