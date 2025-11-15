Gobierno de Ayuso insiste en que prefiere "que sea un tribunal y no el Gobierno" el que decida sobre objetores de aborto

El consejero de Educación y Universidades, Emilio Viciana, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha insistido este sábado en que la Comunidad de Madrid protege "la vida y la objeción de conciencia" sobre el aborto y ha afirmado que prefiere que sea un tribunal y no un Gobierno "sectario" el que decida sobre el registro de objetores.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación desde el instituto público Juan de la Cierva, donde ha vuelto a destacar que el Gobierno regional prefiere que sea un tribunal el que resuelva este asunto, después de que ayer la consejera de Sanidad, Fátima Matute, explicara que el Gobierno regional defenderá, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.

"Nosotros pensamos que el aborto debe ser legal, seguro y poco frecuente. Nosotros respetamos la Constitución, ley fundamental, ley de leyes y desde luego protegemos tanto la vida como el derecho a la objeción de conciencia", ha explicado el consejero.

Este mismo sábado, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el Gobierno iniciará un contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid después de que no haya presentado su registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, tras haberse iniciado este requerimiento formal hace un mes por el Ministerio de Sanidad.

"La señora Ayuso, al más puro estilo 'Trumpista', ha decidido declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y ha decidido obstaculizar de manera reaccionaria ese derecho al aborto", ha comentado la ministra.