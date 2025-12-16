El Gobierno autoriza la Acción Estratégica en Salud 2026 del ISCIII por un importe de 152 millones de euros

1036611.1.260.149.20251216133310 Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la convocatoria 2026 de la Acción Estratégica en Salud del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) por un importe de 152 millones de euros, con la posibilidad de ampliación a 40 millones de euros más, así como un Programa Estratégico de Salud de Vanguardia para el periodo 2025-2027 que busca dar continuidad al PERTE para la salud de vanguardia.

"Se trata de la principal convocatoria de nuestro país para financiar la investigación biomédica y en ciencias de la salud con mayor impacto en el bienestar de la ciudadanía. La ciencia que nace en los laboratorios, pero que llega hasta los hospitales y hasta los pacientes", ha explicado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sobre la iniciativa relativa al ISCIII.

Morant ha detallado que esta convocatoria incluye tres programas: financiación de los proyectos de investigación, financiación para contratar al personal predoctoral y postdoctoral y la que impulsa en estas ciencias la transferencia del conocimiento.

Aunque la nueva edición de la convocatoria "seguirá garantizando y financiando" la ciencia básica, la ministra ha explicado que también priorizará la investigación para afrontar "grandes retos sanitarios" como el cáncer infantil, catalogado como enfermedad rara, las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, y las enfermedades infecciosas, así como la prepación como sociedad ante pandemias.

Además, ha precisado que esta convocatoria incluye "mejoras técnicas importantes", que darán mayor estabilidad a los proyectos, pasando en muchos casos de tres a cuatro años, o en el caso de la investigación clínica independiente, de cuatro a seis años. "Porque sabemos que la buena ciencia necesita tiempo y, por tanto, vamos a atender esta petición que nos hace la comunidad científica", ha destacado.

En cuanto a los programas de talento, Morant ha señalado que se mejoran las condiciones de garantía de estabilización de los contratos postdoctorales en su momento de finalización, como por ejemplo en los programas Miguel Servet y Juan Rodés. También se mejoran los criterios de evaluación "con reglas más claras" y "una gestión más ágil" para lograr que los recursos "lleguen a los mejores proyectos y a los centros mejor preparados".

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SALUD DE VANGUARDIA

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un programa estratégico de salud de vanguardia para el periodo 2025-2027, impulsado por el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Sanidad, que busca dar continuidad al PERTE para la salud de vanguardia, "el proyecto más ambicioso que se ha desplegado nunca" en España sobre salud, según ha referido Diana Morant.

"Desde su puesta en marcha en 2021, este PERTE ha movilizado más de 2.800 millones de euros, de los que más de 2.500 provienen precisamente de la inversión pública, de la inversión del Estado. Este esfuerzo ha contribuido a consolidar a España como referente global en ensayos clínicos, también en medicina personalizada y en tecnologías sanitarias avanzadas", ha subrayado la titular de Ciencia.

El nuevo programa pretende continuar con las líneas de trabajo del PERTE para "reforzar" el Sistema Nacional de Salud (SNS). Así, su primera prioridad será continuar impulsando el desarrollo equitativo de abordajes innovadores de medicina personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional. "Seguimos insistiendo en el objetivo principal del PERTE: promover el desarrollo y la fabricación en España de productos biotecnológicos, tecnología sanitaria y medicamentos innovadores", ha explicado.

Junto a esto, el programa pretende seguir favoreciendo el desarrollo y la implementación de los servicios sanitarios digitales, impulsando por ejemplo los espacios de datos, así como favorecer la incorporación de innovación tecnológica para reforzar el SNS. También dará continuidad al modelo de gobernanza que se inició en el PERTE, la Alianza de Salud de Vanguardia, que incluye a los principales agentes públicos y privados del sistema de ciencia, a los representantes de los pacientes y a las comunidades autónomas.

En su intervención, Diana Morant ha puesto en valor la apuesta "sostenida" del Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos siete años por la ciencia y la innovación. "Esto hace en general que el país avance, que gane peso económico, industrial y también estratégico en el conjunto de Europa", ha destacado.

En esta línea, ha subrayado que España es hoy un país con un modelo productivo "mucho más basado en la economía del conocimiento" y en el "apoyo" al talento nacional. En concreto, apuntando a los datos de Eurostat, ha resaltado que España ha crecido por quinto año consecutivo por encima de la media de la Unión Europea en inversión en innovación y desarrollo (I+D).

"En el año 2024, el crecimiento fue de un 6,9 por ciento, que es prácticamente el doble que el 3,6 por ciento europeo. Es el mayor crecimiento en la Unión Europea, es decir, nuestra inversión en I+D crece más que en Francia, que en Italia o que en Alemania. Desde el año 2018, la inversión en I+D. que ha hecho nuestro país ha crecido más de un 60 por ciento, y el empleo en I+D un 31 por ciento", ha afirmado.