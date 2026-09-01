El Gobierno aprueba el reparto de más de 50 millones de euros a CCAA e INGESA para diferentes programas del SNS- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado el reparto de más de 50 millones de euros a las comunidades autónomas (CCAA) y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para diferentes programas del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución de 50,27 millones de euros entre las CCAA e INGESA para el desarrollo de distintos programas del SNS", ha concretado en la rueda de prensa tras la primera reunión de este órgano tras la inactividad de agosto.

Según ha puesto de manifiesto Saiz, esta cantidad a distribuir será destinada a "políticas de cohesión sanitaria, de mejora de la calidad y de la seguridad en la obtención y trasplante de órganos" y a "optimizar los sistemas de información gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)".

Así, la partida dispuesta a propuesta del Ministerio de Sanidad se concreta en más de 49,5 millones de euros para políticas de cohesión sanitaria, formación de profesionales y uso racional de medicamentos -con 3.427.693,11 euros de ellos para los planes nacionales de donación de médula ósea y de sangre de cordón umbilical-; 200.000 euros para mejorar la calidad y seguridad en la obtención y trasplante de órganos, y 500.000 para optimizar los sistemas de información gestionados por la ONT.

Estos fondos proceden de las aportaciones por volumen de ventas al SNS que realizan empresas dedicadas a la fabricación, importación u oferta al sistema sanitario de medicamentos y productos dispensados mediante receta u orden de dispensación, las cuales ascienden a 63.068.707,07 euros. De estos, 12,8 millones se destinan a organismos dependientes y centros directivos de Sanidad, y los 50,27 millones restantes y ya citados se transfieren a las CCAA y al INGESA para desarrollar las distintas actuaciones.

En relación con esta última cantidad, desde este departamento ministerial han concretado que entre las actuaciones financiables se incluyen programas para mejorar la atención farmacéutica a pacientes crónicos, frágiles o polimedicados; impulsar la deprescripción y la receta electrónica; reforzar la farmacovigilancia y la lucha frente a las resistencias a los antibióticos; y mejorar la autosuficiencia en plasma y el acceso a terapias de elevado impacto.

Junto a ello, también se va a sufragar el gasto de formación continuada en uso racional de fármacos, calidad y seguridad asistencial, alertas sanitarias, resistencias a los antibióticos y evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, además de programas de participación de pacientes y educación sanitaria para la ciudadanía.

DISTRIBUCIÓN

De este modo, el reparto en esta materia es de 8.059.390,38 euros para Andalucía, 1.293.149,04 para Aragón, 973.445,16 para Asturias, 1.180.805,51 para Baleares, 2.118.294,19 para Canarias, 584.962,2 para Cantabria, 1.997.237,77 para Castilla-La Mancha, 2.255.815,29 para Castilla y León, 7.577.776,7 para Cataluña, 5.049.628,71 para Comunidad Valenciana, 1.008.730,98 para Extremadura, 2.547.173,11 para Galicia, 6.643.308,36 para Madrid, 1.506.412,12 para Murcia, 667.865,23 para Navarra, 2.111.225,73 para País Vasco 338.040,13 para La Rioja, 112.402,15 para Ceuta y 115.351,2 para Melilla.

En cuanto a la distribución de la partida destinada a las estrategias de donación de médula ósea y de sangre de cordón umbilical, esta es de 689.600 euros para Andalucía, 45.568 para Aragón, 29.795 para Asturias, 48.880 para Baleares, 67.817 para Canarias, 30.778 para Cantabria, 95.833 para Castilla-La Mancha, 77.042 para Castilla y León, 825.133 para Cataluña, 200.252 para Comunidad Valenciana, 67.832 para Extremadura, 131.006 para Galicia, 627.784 para Madrid, 306.079 para Murcia, 42.383 para Navarra, 127.225 para País Vasco, 12.193 para La Rioja, 898 para Ceuta y 1.585 para Melilla.

Por último, y sobre los 200.000 euros destinados a la mejorar de la calidad y seguridad en la obtención y trasplante de órganos, y los 500.000 para optimizar los sistemas de información gestionados por la ONT, Sanidad ha señalado que los primeros corresponden al Programa Marco de Calidad y Seguridad para la obtención y el trasplante de órganos humanos. El reparto de los mismos tiene en cuenta, respectivamente, los traslados de órganos para trasplante entre CCAA realizados en 2025 y el número de casos en seguimiento con datos actualizados en 2024.