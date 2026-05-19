El Gobierno aprueba la Estrategia Deep Tech: "Las tecnologías profundas son ciencia ficción hasta que se hacen realidad"

(I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; durante la rueda de prensa posterior al Consejo - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes la Estrategia Deep Tech 2026-2030, a iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dotada con 8.000 millones de euros, con el objetivo de transformar las altas capacidades científicas de España en liderazgo tecnológico.

"Las Deep Tech son tecnologías que nacen de décadas de investigación científica y que transforman en profundidad nuestra vida cotidiana. Para que nos entendamos con un lenguaje muy sencillo: las tecnologías profundas son ciencia ficción hasta que se desarrollan y se convierten en ciencia y en realidad", ha explicado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así, entre otros ejemplos, ha señalado que "Internet fue tecnología profunda hasta que se descubrió y existió. Fueron tecnología profunda los móviles. Ha sido tecnología profunda el 5G", también "las terapias CAR-T, que son aquellas que a día de hoy están curando la leucemia en nuestro país".

"Es decir, son aquellas aspiraciones de desarrollos científicos y tecnológicos que pueden causar un gran impacto en la sociedad y que necesitan, por tanto, un apoyo extraordinario --ha añadido--. Porque, por lo ambiciosas que son, necesitan más tiempo de maduración, más inversión, más riesgo", ha precisado.

Como ha lamentado Morant, "muchas veces esas ideas de los científicos son apoyadas" pero otras veces, "las tecnologías se quedan en un cajón y pasan por lo que los científicos llaman el valle de la muerte, es decir, que desaparecen". En este punto, ha destacado que España tiene "la capacidad de acompañar a estos anhelos científicos".

"Esta estrategia supone una apuesta decidida por tecnologías de vanguardia con un enorme potencial transformador, como la inteligencia artificial, la biotecnología, las tecnologías cuánticas o la computación avanzada. Con esta hoja de ruta, el Gobierno busca reforzar el ecosistema científico y tecnológico en nuestro país y, al mismo tiempo, pretendemos atraer talento e inversión y situar a España en la primera línea", ha añadido por su parte la ministra portavoz, Elma Saiz.

La Estrategia es fruto de la colaboración de 13 ministerios y, aunque se centra en las actuaciones de la Administración General del Estado, su desarrollo requiere una coordinación estrecha con comunidades autónomas, universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y empresas, así como con la Unión Europea, según Ciencia.

La Estrategia se va a centrar en diez áreas estratégicas: Biotecnología y salud; Tecnologías para la sostenibilidad y energías limpias; Tecnologías de Inteligencia Artificial y del dato; Tecnologías avanzadas de semiconductores; Conectividad avanzada, navegación y tecnologías digitales; Robótica y sistemas autónomos; Materiales avanzados, fabricación y reciclaje; Tecnologías de detección avanzadas; Tecnologías cuánticas y Tecnologías del espacio y propulsión.

En materia de salud se ha referido al Spain Neurotech, al Centro Nacional de Neurotecnología y al acelerador de hadronterapia. "En Valencia vamos a construir un centro de investigación para desarrollar tecnología de hadronterapia y seremos uno de los tres países de Europa que va a desarrollar esta tecnología", ha destacado.

"En el futuro vamos a tener en nuestros hospitales equipos de radiación, de curación del cáncer, de análisis de la imagen de nuestro cuerpo, que se hayan desarrollado precisamente con este esfuerzo y que se hayan podido desarrollar en Valencia en este centro de investigación de la adronterapia", ha resaltado.

¿QUÉ SON LAS TECNOLOGÍAS PROFUNDAS?

Morant ha explicado que las tecnologías profundas no solamente son aquellas que se conciben como tecnología ni aparatos electrónicos. "Para nosotros una tecnología es, por ejemplo, las terapias CAR-T, que son aquellas que a día de hoy están curando la leucemia en España. Es decir, toda solución tecnológica innovadora que viene del desarrollo científico se considera tecnología profunda", ha apostillado.

En este sentido, también ha hecho referencia a la biotecnología y la salud, sin olvidar las tecnologías para la sostenibilidad y las energías limpias, así como la inteligencia artificial, la conectividad avanzada o "las tecnologías digitales, robótica, materiales avanzados, tecnologías de detección avanzada, tecnologías cuánticas, tecnologías del espacio y propulsión", entre otras, y ha destacado el impulso dado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Estamos ya liderando muchas veces sectores y desarrollos de estas tecnologías como, por ejemplo, el de las energías limpias", ha precisado por lo que ha reiterado que España va "a seguir apostando por la ciencia, por la innovación, para esa transformación del mercado laboral y del mercado económico, de los sectores productivos".

Morant ha indicado que la Estrategia gira en torno a tres ejes. Así, el primero pasa por "seguir reforzando la actividad científica y tecnológica, capacidades científicas y tecnológicas, impulsando infraestructuras científicas multimillonarias en España".

En este punto, ha hecho alusión al IFMIF-DONES de Granada, "que está estudiando materiales posibles para un reactor de fusión, que es la energía que hay dentro de las estrellas". "Esto a día de hoy es ciencia ficción, esto es Deep Tech", ha precisado Morant.

También ha citado como tecnología profunda al CIIAE (Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético) en Cáceres, el Spain Neurotech o Centro Nacional de Neurotecnología o el acelerador de hadronterapia de Valencia, que convertirá a España en "uno de los tres países de Europa que va a desarrollar esta tecnología".

MÁS DEL 80% FONDOS SERÁN PARA LAS EMPRESAS

El segundo eje de la Estrategia pasará por "apoyar a empresas innovadoras que quieran entrar en el desarrollo de tecnologías profundas", según Morant, que ha puntualizado que a este área se destinará el "80% de la estrategia".

Sobre su tipología, ha detallado que se trata de "empresas que han nacido del sistema público de ciencia, mayoritariamente de las universidades públicas del país y que están teniendo apoyo por parte del gobierno de España para el desarrollo de sus tecnologías". Para ello, contarán con "instrumentos de inversión directa que ya existen y algunos que se van a desarrollar".

Como ejemplo, destacan el programa Deep Start, dotado inicialmente con 353 millones de euros para impulsar inversión especializada en Deep Tech. En el marco de este programa, el MICIU, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha formalizado con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) una inversión de 74,7 millones de euros en el fondo Asabys Innvierte Tech Transfer.

"El objetivo es que el talento científico que existe en nuestras universidades, hospitales y centros de investigación se convierta en nuevos tratamientos, diagnósticos más rápidos y más bienestar para la ciudadanía", ha explicado la ministra.

Morant también se ha referido al nuevo proyecto WISER, impulsado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y la empresa Técnicas Reunidas, con una inversión prevista de 500 millones de euros para situar a España en la primera línea del desarrollo de la fusión nuclear, la misma energía que alimenta a las estrellas en el cosmos, aplicada en la Tierra.

Sobre el tercer eje, la ministra ha avanzado que se va a "reforzar la coordinación entre administraciones, eliminar barreras burocráticas y crear entornos regulatorios que permitan probar nuevas tecnologías de forma segura y ágil.