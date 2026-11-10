Gobierno aprueba su estrategia de cultura científica hasta 2030 para acercar a los ciudadanos a la investigación

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MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado, a iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Estrategia Nacional de la Cultura Científica y de la Innovación 2027-2030, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad y consolidar la comunicación científica y la participación ciudadana como elementos estructurales del sistema de I+D+I.

"Una mayor cultura científica nos hará menos vulnerables a la manipulación y fortalecerá nuestra democracia. Nos ayudará a extender la innovación, a tener empresas más competitivas y a crear empleos de mayor valor añadido y mejores salarios para nuestros jóvenes. Hablamos de avanzar de la mano de la ciencia, con una ciudadanía capaz de comprender, participar y decidir", ha destacado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

La Estrategia parte de que "no se trata solo de difundir resultados científicos, sino también de acercar a la población los procesos, valores y debates que rodean a la investigación". De esta manera, busca que las personas comprendan mejor los retos relacionados con la salud, el medio ambiente, la tecnología o la desigualdad y puedan participar de forma informada en la toma de decisiones.

Busca impulsar el derecho de todas las personas a participar en la ciencia, promoviendo una comunicación social que "fortalezca la confianza mutua entre ciencia y sociedad" y que contribuya a una "democracia más informada".

Se articula en cuatro objetivos estratégicos: Integrar la comunicación social de la ciencia y la innovación como dimensión esencial del sistema de I+D+I; Desarrollar un ecosistema coordinado de comunicación social de la ciencia de calidad, ético e informado por la evidencia; Fortalecer la cultura científica y de la innovación en los espacios públicos; e impulsar una cultura científica y de la innovación participativa.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) asume la coordinación técnica y apoya la concreción, desarrollo y seguimiento de sus medidas.

La Estrategia tiene como objetivo consolidar un ecosistema de comunicación, cultura científica y participación social "coordinado, robusto y confiable".

Busca contribuir a una ciencia más abierta, responsable y conectada con las necesidades y retos de la sociedad. El documento constituye el marco de referencia para orientar las políticas y actuaciones de cultura científica e innovación en España durante los próximos años.

El desarrollo de esta Estrategia responde a la necesidad de avanzar "hacia un modelo más integrado, en el que la comunicación social de la ciencia, la participación pública y el diálogo entre ciencia y sociedad formen parte estructural del sistema de I+D+I".

En última instancia, su enfoque persigue que la ciencia "sea entendida y practicada como un bien público al servicio del interés general, contribuyendo de manera tangible a la sostenibilidad, la cohesión social y la calidad democrática".