Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 17 de noviembre de 2026. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que regula el Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), lo que supone un paso más hacia la constitución efectiva de este organismo, creado para reforzar la capacidad de proteger la salud de la población, mejorar la equidad y dar respuesta a riesgos y amenazas sanitarias.

La Agencia, impulsada por la Ley 7/2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de julio del año pasado tras su aprobación en las Cortes, operará desde Zaragoza y estará adscrita al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría de Estado de Sanidad.

Según ha detallado esta cartera ministerial, la AESAP asumirá funciones técnico-científicas, como la coordinación y evaluación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública; el análisis de la situación de salud de la población; la evaluación de riesgos y la detección de cambios que puedan anticipar amenazas emergentes; y la coordinación del intercambio de información con las administraciones y los organismos internacionales.

También deberá apoyar la preparación y respuesta ante emergencias de salud pública, así como prestar asesoramiento especializado y aportar análisis científico-técnico para fundamentar las decisiones de las autoridades sanitarias.

El organismo desarrollará este trabajo en colaboración con las comunidades autónomas y las demás administraciones públicas, así como con instituciones científicas, universidades, organizaciones sociales y otros actores relacionados con la salud.

SEPERACIÓN ENTRE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

El Estatuto establece una separación entre la evaluación técnica del riesgo y su gestión. Así, la AESAP se centrará en vigilar, evaluar y comunicar los riesgos con independencia técnica y científica, mientras que el Ministerio de Sanidad mantendrá las

funciones de planificación, elaboración de estrategias y programas, gestión del riesgo, coordinación interterritorial y ejercicio de la autoridad sanitaria.

Asimismo, la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) seguirán siendo los instrumentos de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, a los que la AESAP prestará asistencia técnica y asesoramiento científico.

La Agencia trabajará desde el enfoque 'Una sola salud', conocido en inglés como 'One Health', que considera la interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental e integra distintas disciplinas y conocimientos en el análisis de los problemas de salud. Para ello, cooperará con instituciones como el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y se crearán redes de trabajo con las comunidades autónomas, las administraciones locales y otros organismos públicos.

La AESAP también impulsará la investigación, la innovación y la capacitación profesional en salud pública, en colaboración con el sistema científico y universitario.

ESTRUCTURA DE LA AESAP

Respecto a su estructura, el Estatuto contempla que la Agencia contará con dos departamentos operativos, uno dedicado a Vigilancia, Preparación y Respuesta y otro de Seguridad Química y Riesgos Ambientales. A ellos se sumarán tres áreas de soporte, centradas en Estrategia, Cooperación y Comunicación; Ciencia, Innovación y Calidad; y la Secretaría General.

Además, dispondrá de tres órganos colegiados. Por un lado, el Consejo de Participación Social, que canalizará la participación de la ciudadanía, los profesionales, los pacientes, las organizaciones sociales y la comunidad científica. Junto a este, la Comisión Intersectorial, que coordinará la colaboración con los departamentos ministeriales cuyas políticas influyen en la salud y, en tercer lugar, el Comité de Ética y Salud Pública, que formulará recomendaciones sobre las implicaciones éticas y sociales de las actuaciones y programas de la AESAP.

La norma prevé la publicación de información actualizada sobre la actividad de la Agencia y de un informe general que detalle las medidas desarrolladas, sus objetivos, los recursos destinados y el grado de cumplimiento. Los informes y dictámenes técnicos definitivos se pondrán a disposición pública de acuerdo con la normativa de transparencia y protección de datos.

CONSTITUCIÓN EFECTIVA

Este real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. La constitución efectiva de la AESAP se producirá con la sesión constitutiva de su Consejo Rector, que deberá celebrarse en un plazo máximo de tres meses desde esa entrada en vigor.

El Consejo Rector será el encargado de nombrar al director de la Agencia, una propuesta que tendrá que pasar la evaluación del pleno del CISNS.

El Estatuto regula el traspaso gradual de funciones y recursos para mantener la continuidad de la vigilancia en salud pública durante la transición. Para coordinar este proceso entre los ministerios de Sanidad y de Ciencia, Innovación y Universidades, se crea una comisión específica.

El personal que se incorpore a la Agencia conservará los derechos y condiciones consolidados que establece el Estatuto. La selección de nuevo personal se realizará mediante convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. La AESAP contará con un contrato plurianual de gestión, con vigencia de cuatro años y evaluación anual, y con planes de actuación que concretarán sus prioridades y objetivos.