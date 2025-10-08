El Gobierno anuncia que en breve aprobará una generación de crédito para financiar la ley de ELA

El PP recrimina a Montero que no se haya dotado de fondos a la norma un año y mil muertos después de su aprobación

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles en el Congreso que "dentro de uno días" el Ejecutivo aprobará una generación de crédito para financiar la ley para mejorar la atención de los pacientes con Esclerosis Lateral Ameotrófica (ELA).

Lo ha avanzado en el Pleno del Congreso en respuesta a la portavoz del PP, Ester Muñoz, quien ha utilizado su turno para reprochar al Gobierno que aún no haya dotado de fondos a esa norma, aprobada hace casi un año y que el presidente, Pedro Sánchez, "usara" y "mintiera" a quienes padecen esa enfermedad.

Montero ha replicado a su interlocutora que es el PP el que usa a este colectivo al sacar este asunto a colación en la sesión de control, cuando la pregunta que Muñoz había anunciado para ella sólo incluía un genérico "a qué se dedica" el Gobierno.

"Si quiere que hablemos de ELA, pregúnteme por la ELA", he ha soltado, antes de anunciar que el Gobierno prepara ya una generación de crédito para financiar la aplicación de esa norma. "Vendrá la generación de créditos y a ver qué vota el PP cuando la traigamos dentro de unos días", ha deslizado.

En concreto, tras enseñar una foto de Sánchez con pacientes de ELA en la Moncloa, Muñoz ha asegurado que el presidente "les mintió, les engañó y les usó para intentar limpiar su imagen de corrupción y de incompetencia", y que, desde aquella cita han fallecido en torno a mil pacientes de ELA sin haber recibido financiación.

"Así que yo le pregunto, ¿a qué se dedica su Gobierno? ¿Cuántos pacientes más de ELA tienen que fallecer para que ustedes cumplan y financien la ley ELA?", ha inquirido.

SI QUIERE HABLAR DE ELA, PREGUNTA SOBRE ELA

En su primer turno de respuesta, Montero ha recriminado a su interlocutora que le preguntara sobre una cuestión que no figuraba en el enunciado de la pregunta que le había dirigido y ha respondido sólo a esa, loando la política social del Ejecutivo y sus logros en materia económica.

"Este Gobierno se dedica simplemente a mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. La pregunta es, señora Muñoz, ¿a qué se dedica el PP? ¿Cuál es el destino y el objetivo de un PP que se ha convertido en una sucursal de Vox y que le está haciendo el trabajo a la ultraderecha?", ha replicado.

Muñoz le ha echado en cara que no hubiera dedicado "ni una palabra" a los pacientes de ELA, le ha dicho que "no tiene ni idea de lo que habla" y le ha leído la disposición adicional de la ley aprobada en octubre de 2024 que establece que la financiación de la misma corresponde a la Administración General del Estado.

"Usted es la vicepresidenta que sin tener Presupuestos en tres años ha movido miles y miles de millones de euros y no ha encontrado 230 millones (para la ley de ELA). Es incomprensible", ha subrayado Muñoz.

Y también ha apuntado a los socios del Gobierno por no haber sido capaces de "condicionar" su apoyo a una sola ley a que se financiara la del ELA. "Su Gobierno va a caer. El problema es que los pacientes de ELA no tienen tiempo, porque fallecen tres al día", ha concluido, poco antes de que Montero anunciara esa próxima generación de crédito para poder aplicar la ley.

OCUPARSE DE LOS PACIENTES DEPENDIENTES

Pero después Muñoz ha vuelto al tema durante la interpelación sobre corrupción que ha dirigido a Montero. Y lo ha hecho para quejarse. "Yo le preguntaba por los pacientes de ELA y usted me ha contestado con el aborto", ha protestado, antes de pedir al Gobierno que "deje de usar a las mujeres".

"Debe de ser la única persona que no se ha enterado, porque yo he visto los teletipos y en los teletipos dice claramente que el Gobierno va a traer un crédito", le ha contestado la vicepresidenta, quien le ha preguntado si las comunidades que gobierna el PP se ocuparán de cubrir las necesidades de cuidado que tiene este colectivo dentro de la atención a la dependencia.

"Este Gobierno ha aumentado el presupuesto en dependencia un 151% y sabe quién recortó los de Sanidad y Educación, el señor (Juanma) Moreno Bonilla cuando era secretario de Estado de Derechos Sociales", ha recalcado Montero.

Este comentario ha provocado un nuevo enfrentamiento entre ambas, pues mientras Muñoz defendía que es el Gobierno central tiene debe atender las necesidades de dependencia de estos pacientes, Montero ha aseverado que "la atención sanitaria y la atención a la dependencia de personas con ELA o sin ELA corresponde exclusivamente a las comunidades autónomas".