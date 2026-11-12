El Gobierno actualiza la composición y funcionamiento del Observatorio de Salud de las Mujeres

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la Orden del Consejo de Ministros por la que se modifica el acuerdo de 2019 de creación del Observatorio de Salud de las Mujeres, con el objetivo de actualizar sus funciones, composición y régimen de funcionamiento.

El texto, aprobado en la reunión del 20 de octubre, a propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, informa de la creación de una Dirección Técnica, un Comité Técnico y un Comité Asesor, que buscan contribuir "al mejor cumplimiento" del Observatorio, centrado en promover la integración del principio de igualdad en las políticas públicas de salud.

"Este nuevo acuerdo refuerza el carácter institucional e intersectorial del Observatorio mediante la incorporación del ámbito de la igualdad a su estructura de dirección, la ampliación y diversificación de las vocalías y una mayor participación de departamentos ministeriales y organismos públicos, manteniendo la representación de las comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones sociales, cuya presencia se amplía", detalla.

Además, recoge que se "profundiza" en el abordaje de las desigualdades en salud desde una perspectiva de género, reconociendo su interacción con los determinantes sociales de la salud y la necesidad de una respuesta coordinada entre los distintos ámbitos de las políticas públicas.

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

El nuevo acuerdo introduce cambios en el régimen de funcionamiento del Observatorio, hasta ahora organizado en Pleno y en Equipo Técnico Permanente. A partir de la entrada en vigor del texto, este viernes, el organismo se organizará en Pleno y Comité Técnico.

El Comité Técnico ejercerá como órgano permanente de apoyo técnico al Observatorio y estará coordinado por la Dirección Técnica, que actuará como el órgano permanente de coordinación del Observatorio.

Además, el Observatorio podrá contar con un Comité Asesor, que desarrollará funciones de asesoramiento, consulta y apoyo. Su creación, presidencia y número máximo de miembros se determinará por Acuerdo del Pleno y estará integrado por "personas expertas de reconocido prestigio" en materias relacionadas con el ámbito de actuación del Observatorio, designadas por un periodo de dos años, renovable.

El funcionamiento del Observatorio de Salud de las Mujeres "no supondrá incremento del gasto público", siendo cubierto con "los medios personales, técnicos y presupuestarios existentes en el Ministerio de Sanidad".

FUNCIONES

En cuanto a las funciones del organismo, adscrito al Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, este debe promover la incorporación de la perspectiva de género y del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas de salud y, en particular, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Asimismo, se centra en promover la colaboración institucional y la participación de administraciones públicas, entidades científicas, organizaciones sociales y asociaciones de mujeres; así como en prestar apoyo técnico al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en materia de equidad y perspectiva de género en salud.

También tiene que impulsar actividades de formación, investigación y generación de conocimiento sobre desigualdades de género en salud; elaborar estudios, informes e indicadores para el análisis de género de las políticas sanitarias; y realizar el seguimiento de las actuaciones desarrolladas en materia de género, igualdad y salud en el ámbito sanitario.

Entre sus funciones también se encuentran ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión contra la Violencia de Género del CISNS y otras que, en el marco de sus competencias, se le atribuya por alguna disposición legal o reglamentaria.