El Gobierno acelera los trámites de la reforma del aborto para intentar debatirla en el Congreso antes de las andaluzas

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha decidido acelerar la tramitación parlamentaria de la reforma constitucional para incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y este mismo jueves ha urgido a su calificación por la Mesa del Congreso con idea de que pueda debatirse a finales de abril, en el último Pleno previsto antes de las elecciones andaluzas.

La reforma constitucional, que incluye un nuevo apartado 4 al artículo 43 para asegurar que "los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo", fue aprobada este martes por el Consejo de Ministros y ya desde Moncloa se pidió su tramitación por el procedimiento de urgencia.

Y, en vez de esperar a la próxima semana, el Gobierno ha aprovechado la reunión de la Mesa del Congreso de este jueves para presentar la reforma 'en mano' y forzar su calificación inmediata para poner en marcha el contador de plazos.

Una vez calificada por la Mesa que preside Francina Armengol, se abre un primer plazo de enmiendas de totalidad, pero como el texto va por el procedimiento de urgencia, los plazos se acortan a la mitad y sólo durarán una semana y no los quince días habituales.

De esa forma, fuentes parlamentarias calculan que el proyecto del Gobierno podría estar listo para pasar su primera votación en el Pleno del Congreso a finales de abril, justo horas antes de que se abra la campaña de las elecciones autonómicas de Andalucía del 17 de mayo.

Esa primera votación de totalidad, la de las enmiendas de devolución del proyecto que previsiblemente presentarán el PP y Vox, podría tener lugar el miércoles 29 de mayo o el jueves 30 de mayo, en el último Pleno previsto antes de las elecciones andaluzas. La fecha dependerá de la decisión que adopte la Junta de Portavoces el próximo martes.