Global Health EDCTP3 impulsa cinco proyectos para mejorar el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en África

Imagen de recurso de una consulta médica en África. - GLOBAL HEALTH EDCTP3

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Europea y de Países en Desarrollo para Ensayos Clínicos en Salud Global 3 (Global Health EDCTP3) ha respaldado cinco nuevos proyectos destinados a desarrollar herramientas asequibles y adaptadas a las necesidades del terreno para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis en el África subsahariana.

En conjunto, estas iniciativas representan una inversión de más de 10 millones de euros y abordarán las carencias en la atención de la tuberculosis, desde los retrasos en el diagnóstico hasta el acceso limitado a tratamientos eficaces.

Los proyectos abarcan desde análisis de sangre rápidos y pruebas diagnósticas a partir de muestras obtenidas mediante un hisopo lingual hasta herramientas digitales para facilitar a los profesionales sanitarios la detección de la tuberculosis en niños pequeños, con el objetivo de llevar estas innovaciones a los centros sanitarios y ofrecer soluciones prácticas, escalables y asequibles en entornos con recursos limitados.

Estos cinco proyectos han sido seleccionados en el marco de la convocatoria 'Innovaciones transformadoras en salud mundial 2025', que destina más de 20 millones de euros a impulsar enfoques innovadores para hacer frente a desafíos críticos de salud mundial.

IA PARA MEJORAR EL DIAGNÓSTICO

Se estima que cada año alrededor de 10 millones de personas desarrollan tuberculosis, pero una de cada cuatro nunca llega a ser diagnosticada. El proyecto 'AddiCAD' combina un análisis de sangre con la inteligencia artificial para el análisis de radiografías de tórax CAD4TB, desarrollada por 'Delft Imaging', con el objetivo de reducir esta brecha.

Un estudio inicial realizado en 600 personas demostró que este enfoque combinado mejoraba la precisión del cribado de la tuberculosis y permitía acercarse a los objetivos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El proyecto desarrollará ahora una versión más rápida del análisis de sangre, que requerirá una pequeña muestra obtenida mediante un pinchazo en el dedo y ofrecerá resultados en cuestión de minutos, junto con una aplicación sencilla que combinará el análisis de sangre y de las radiografías para facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios. El enfoque se probará en unos 1.000 pacientes de Gambia, Namibia y Sudáfrica.

PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA FORMA MÁS LETAL DE TUBERCULOSIS EN NIÑOS

La meningitis tuberculosa (MTB) es la forma más grave de tuberculosis, que afecta al cerebro y causa la muerte o discapacidad permanente en muchos niños. Su diagnóstico es extremadamente difícil porque sus síntomas se asemejan a los de otras enfermedades y no existe una prueba sencilla y rápida, lo que a menudo retrasa el tratamiento hasta que es demasiado tarde.

El proyecto 'PRECISE-TBM' se basará en investigaciones previas financiadas por EDCTP para desarrollar pruebas de diagnóstico más rápidas y precisas. Los investigadores ya han identificado tres proteínas en el líquido cefalorraquídeo que permiten detectar la enfermedad de forma fiable y las han utilizado para crear una prueba rápida que ofrece resultados en tan solo 15 minutos.

También han desarrollado una nueva prueba basada en sangre que podría evitar por completo la necesidad de extraer líquido cefalorraquídeo. Ambas pruebas se evaluarán ahora en más de 500 niños con sospecha de meningitis tuberculosa en Sudáfrica, Zambia y Zimbabue.

Asimismo, se impulsarán proyectos que combinarán la IA con pruebas rápidas para facilitar la detección de la tuberculosis en niños pequeños, así como una prueba que utiliza una sencilla muestra obtenida mediante un hisopo lingual en lugar de esputo y que ha demostrado una precisión comparable a la de las actuales pruebas moleculares, mientras que otras iniciativas buscarán reforzar la prevención de la tuberculosis mediante el uso de IA.