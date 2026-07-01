Global Health EDCTP3 destina cuatro millones de euros a la respuesta contra el brote de ébola en RDC y Uganda

Archivo - Personal sanitario ante el brote de Ébola en Entebbe, Uganda. - HAJARAH NALWADDA / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Europea y de Países en Desarrollo para Ensayos Clínicos en Salud Global 3 (Global Health EDCTP3) ha activado un mecanismo de financiación de emergencia de cuatro millones de euros para reforzar la vigilancia, el diagnóstico y los tratamientos del ébola, con el objetivo de dar respuesta al brote causado por la cepa Bundibugyo que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

Según ha informado la alianza, respaldada por la Unión Europea y más de 40 países miembros de la Asociación EDCTP, este mecanismo de emergencia forma parte de un enfoque concertado que aprovecha su inversión existente de 73,5 millones de euros en el ébola, las redes de ensayos clínicos y la preparación ante epidemias.

Global Health EDCTP3 ha destacado que es posible que, en las próximas semanas, se movilicen fondos adicionales de los miembros de la Asociación EDCTP y de los socios colaboradores para reforzar la respuesta contra el brote causado por la cepa Bundibugyo del ébola, para la que no existe ninguna vacuna autorizada ni tratamiento específico en la actualidad.

El mecanismo de financiación de emergencia se basará en el trabajo de ocho proyectos en curso financiados por Global Health EDCTP3, que se reorientarán para responder al nuevo brote de la enfermedad mediante la realización de actividades adicionales de investigación y coordinación en materia de vigilancia, diagnóstico y terapias.

Las nuevas actividades se centrarán en tres áreas prioritarias, comenzando por el establecimiento de un marco regional de vigilancia y preparación ante el ébola que conecte los centros de vigilancia, laboratorios, redes comunitarias y actividades de monitoreo de la vida silvestre existentes en los países afectados y en riesgo, y facilite el intercambio de información epidemiológica, clínica y genómica en tiempo real.

Asimismo, se trabajará para acelerar la validación y el despliegue de diagnósticos fiables en el punto de atención, instaurando una plataforma coordinada de validación de diagnósticos para armonizar protocolos, compartir muestras y biobancos, y evaluar nuevas tecnologías de diagnóstico en condiciones de brote. También se impulsarán candidatos terapéuticos de amplio espectro, construyendo una vía coordinada para priorizar, evaluar y promover dichos candidatos.

En concreto, el mecanismo de financiación de emergencia se destinará a fortalecer y ampliar la labor de tres proyectos específicos sobre el ébola (EBO-PEP, Ebola PREP-TBOX, EPOCA) y cinco redes de excelencia (SINCEP-Africa, PRESERVE, EACCR4, ACT-PREP, WANETAM-4). Los participantes en estos proyectos puede presentar propuestas hasta el 7 de julio.

"Este fondo de emergencia ayudará a los científicos africanos a rastrear, diagnosticar y tratar la cepa Bundibugyo con mayor rapidez, protegiendo vidas hoy. Pero unos sistemas de salud más sólidos en África también significan una mayor seguridad global para Europa en el futuro. Trabajando juntos ahora, estamos deteniendo los brotes antes de que se propaguen y construyendo un mundo más seguro para todos", ha destacado la presidenta del Consejo de Gobierno de Global Health EDCTP3, María Pilar Aguar Fernández.

Desde el brote de ébola en África Occidental entre 2014 y 2016, los programas del EDCTP han invertido de forma constante para reforzar la investigación y recursos necesarios en África y Europa para hacer frente al ébola y otras enfermedades infecciosas con potencial epidémico. La alianza ha detallado que este trabajo asciende a unos 28,7 millones de euros distribuidos en 15 proyectos centrados específicamente en el ébola, cifra que aumenta a unos 124,9 millones de euros en 31 proyectos si se incluyen las inversiones en preparación general, incluida la preparación ante un posible brote de ébola.