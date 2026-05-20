Gilead reconoce 36 proyectos en VIH, oncología y hepatitis en las XI y XII Becas a la Investigación Biomédica. - GILEAD.

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Gilead ha celebrado este miércoles la entrega de la XI y XII edición de las Becas Gilead a la Investigación Biomédica en el Instituto de Salud Carlos III, reconociendo un total de 36 proyectos en VIH, Hemato-oncología y Oncología Médica, así como COVID-19 y Hepatitis Delta.

En detalle, la XI edición ha reconocido 18 investigadores --siete en VIH, seis en Oncología Médica, dos en Hemato-oncología, dos en Hepatitis Delta y uno en COVID-19; por su parte, en la XII edición beca otros 18 --ocho en Oncología, ocho en VIH, y dos en Hemato-oncología.

En contexto, las Becas Gilead a la Investigación Biomédica fueron creadas con el objetivo de apoyar la labor investigadora e impulsar la experiencia y el talento de los científicos españoles en áreas donde persisten importantes necesidades médicas no cubiertas.

Así, la presentación del acto comenzaba con una reflexión de la mano de la vicepresidenta y directora general de Gilead España y Portugal, María Río, quien se ha cuestionado "cómo sería hoy la salud de millones de personas si en el pasado alguien hubiera decidido que la innovación de salud no era una prioridad".

Frente a ello, Río ha asegurado que lo que nos separa de ello "ha sido la visión de apostar por la innovación y de conocer el valor de la innovación en salud". A continuación, ha destacado el liderazgo de España en investigación clínica, anotando que, en 2025, en España se autorizaron 962 ensayos clínicos y en los últimos cinco años cerca de 1.100 sanitarios han participado en la investigación clínica.

Al hilo de ello, la vicepresidenta ha recordado el impacto del programa de becas, que ha apoyado más de 220 proyectos con una inversión superior a los 10 millones de euros. "Las Becas Gilead a la Investigación Biomédica son un reflejo de nuestro compromiso con la innovación y con el desarrollo científico de nuestro país. A través de este programa, seguimos apoyando el talento investigador y contribuyendo a generar conocimiento que permita avanzar en la mejora de la salud de los pacientes", ha concluido.

A lo largo de todas sus convocatorias, las Becas Gilead a la Investigación Biomédica han recibido un total de 938 proyectos, de los que se han financiado 221, alcanzando una dotación global de más de 10,3 millones de euros y beneficiando a centros de investigación en 13 comunidades autónomas.

En concreto, la selección de los proyectos galardonados fue realizada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), a través de su red de evaluadores internacionales, lo que garantiza la independencia y transparencia de este certamen. Asimismo, el certamen contó con la colaboración y el respaldo de las principales Sociedades Científicas, entre las que se encuentran la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), el Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) o la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

IMPULSAR LA INVERSIÓN EN SALUD Y EL ACCESO A LA INNOVACIÓN

Durante el acto, se ha celebrado una mesa redonda bajo el título 'Políticas de futuro para potenciar la inversión en salud y el acceso a la innovación', en la que representantes del ámbito científico, institucional y de pacientes han abordado los principales retos para reforzar la inversión en I+D, mejorar el acceso a la innovación terapéutica y fortalecer la posición de España como referente en investigación.

Para ello, el debate ha contado con la participación del presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Javier De Castro, quien ha explicado el papel de los ensayos clínicos y su impacto directo en los pacientes, así como los riesgos para España de perder competitividad en este ámbito.

Por su parte, la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, ha puesto el foco en la importancia de garantizar el acceso a la innovación desde la perspectiva de los pacientes; y la consejera de Salud de La Rioja, María Martín Díez de Baldeón, ha analizado el papel de la administración en la financiación de la innovación y la investigación biomédica.

La mesa ha contado también con la participación del profesor asociado de la Universidad Carlos III y board member Ispor, Jorge Mestre, quien ha subrayado el importante valor que aporta la innovación para la competitividad del país. Asimismo, el debate fue conducido por el director científico de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos, Julio Mayol.

RECONOCIMIENTO A LA DOCTORA MARÍA BUTI COMO REFERENTE EN HEPATOLOGÍA

Como cierre del acto, Gilead ha rendido un homenaje a la jefa de Hepatología y Medicina Interna en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, la doctora María Buti, en reconocimiento a su destacada trayectoria y contribución al avance de la investigación biomédica, especialmente en el ámbito de las enfermedades hepáticas.

El homenaje ha sido entregado por María Río, quien ha puesto en valor el papel de la doctora Buti en el campo de las hepatitis virales y "su decisiva contribución a la mejora de la salud de los pacientes".

La clausura ha corrido a cargo de la bioquímica, investigadora oncológica española y secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega Paíno, quien ha apuntado que estas Becas "reconocen y ponen en valor el talento, compromiso y excelencia de la comunidad investigadora", además de subrayar que "España es ciencia y cree en la investigación biomédica".

En detalle, la ceremonia ha contado con la presencia de más de 200 personas, entre las que se encontraban los investigadores premiados, autoridades sanitarias, organismos reguladores, representantes de la administración, las principales Sociedades Científicas de las diferentes áreas premiadas, colegios profesionales y grupos de pacientes.