GEPAC y Farmaindustria firman un acuerdo por la investigación y la innovación en tratamientos oncológicos

La presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, y la presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós.
Publicado: lunes, 26 enero 2026 11:42
MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) han firmado un Convenio Marco de Colaboración para reforzar la cooperación entre ambas entidades para promover iniciativas que contribuyan a mejorar el conocimiento, la formación y la visibilidad del movimiento asociativo de pacientes oncológicos en España, impulsar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y el acceso a nuevos tratamientos para el cáncer.

Este acuerdo, con una vigencia inicial de un año, ha sido suscrito por la presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, y la presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, que han destacado "la importancia de estrechar la colaboración entre organizaciones de pacientes e industria farmacéutica para avanzar en ámbitos clave como la investigación biomédica, los ensayos clínicos, la medición de resultados en salud, la información sobre acceso a la innovación terapéutica y la divulgación sobre enfermedades oncológicas".

Ambas entidades se han comprometido ha impulsar actividades que "favorezcan el empoderamiento del paciente con cáncer, así como a la elaboración conjunta de informes o estudios sobre aspectos esenciales de la oncología y sus tratamientos".

Barragán ha destacado que este convenio supone un paso importante "para seguir avanzando hacia un modelo en el que los pacientes con cáncer y sus organizaciones estén integrados de forma real y estructurada en los procesos de investigación, acceso a la innovación y evaluación de resultados en salud". Además, ha detallado que la colaboración con la industria farmacéutica debe tratarse con "transparencia y respeto mutuo", para poder garantizar que la innovación "llegue antes, mejor y de forma más equitativa a quienes la necesitan".

Por su parte, LLadós ha subrayado que este tipo de colaboraciones es "fundamental para avanzar hacia un sistema sanitario más participativo, centrado en el valor y en los resultados que importan a los pacientes".

Las organizaciones de pacientes oncológicos llevan años reclamando un papel más activo en las decisiones que les afectan y las compañías farmacéuticas reconocen el valor que "aportan en todo el proceso de investigación, desarrollo y llegada al mercado de nuevos tratamientos", para poder cubrir todas las necesidades reales que tienen. "Quiero destacar también el compromiso firme de la industria farmacéutica con la investigación en cáncer. Y ese trabajo ya no lo estamos haciendo únicamente para los pacientes, sino cada vez más con los pacientes", ha concluido la presidenta de Farmaindustria.

