Genetistas reclaman al Ministerio de Sanidad que acelere la aprobación de las especialidades de Genética

Inauguración del V Congreso Interdisciplinar de Genética Humana. - ANDRÉS MOLINA.

GRANADA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos han reclamado este miércoles desde el V Congreso Interdisciplinar de Genética Humana que el Ministerio de Sanidad acelere la publicación de los Reales Decretos que regularán las especialidades de Genética por "la seguridad y la calidad asistencial que reciben los pacientes" y para acabar con el "agravio" de que España sea el único país europeo que carece de esta formación sanitaria especializada.

Así lo han exigido los representantes de siete sociedades científicas en el acto de inauguración oficial del V Congreso Interdisciplinar de Genética Humana, que se celebra hasta el próximo viernes en el Palacio de Congresos de Granada.

Las siete sociedades, en nombre de los más de 2.000 profesionales a los que representan, han destacado el papel "fundamental" de la genómica en la transformación de la medicina hacia una visión más "preventiva, personalizada y de precisión", y reclaman "equidad" en el acceso de todos los pacientes al diagnóstico genético y a tratamientos basados en la genómica.

En un encuentro previo con los medios de comunicación, la presidenta de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH), Encarna Guillén, ha precisado que el colectivo está a la espera de los Reales Decretos para las especialidades de Genética Médica y Genética de Laboratorio, "que son aspectos críticos en la organización del sistema de salud en torno a la genética y la genómica".

Desde la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal (AEDP), su presidente, Javier Suela, ha incidido en la necesidad de "una formación específica" de modo que no se produzca una formación "de manera oficiosa, lo que genera una gran heterogeneidad entre los profesionales de la genética en España".

"Sin la formación especializada, podemos ofrecer un asesoramiento genético erróneo a los pacientes que podría acarrear muchos problemas. Nuestro interés es garantizar la seguridad y la calidad asistencial de los pacientes", ha abundado.

El Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dio en diciembre de 2024 su visto bueno a la propuesta del Grupo de Trabajo para crear las especialidades sanitarias de Genética Médica y Genética de Laboratorio, esta última multidisciplinar.

Ello siguiendo el procedimiento establecido en el Real Decreto por el que se regula, entre otros, el procedimiento y criterios para la propuesta de nuevos títulos de especialista en Ciencias de la Salud y en línea con el entorno europeo.

Tras la obtención de los informes preceptivos, la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad resolvió favorablemente, en junio de 2025, la solicitud de creación de ambas especialidades a través de sendas resoluciones donde se acordó iniciar el procedimiento de elaboración de los proyectos de Real Decreto.

Tras el periodo de información pública, análisis y recogida de los informes preceptivos, la aprobación por el Consejo de Ministros precederá a la publicación de los Reales Decretos en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor; procediendo a la constitución de las Comisiones Nacionales de las especialidades, el desarrollo de los programas formativos y las convocatorias de Formación Sanitaria Especializada.

"No tener todavía aprobadas las especialidades de Genética Médica y Genética de Laboratorio en España supone un perjuicio para millones de pacientes, una debilidad para el Sistema Nacional de Salud y su sostenibilidad y un obstáculo para el avance de la medicina personalizada de precisión", ha advertido por su parte la presidenta de la Asociación Española de Genética Humana.