El gasto sanitario público alcanzó los 101.739 millones de euros en 2024, un 6,4% del PIB

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha publicado los datos de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) de 2024, que sitúan la inversión total en 101.739 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al año anterior y consolida un esfuerzo financiero equivalente al 6,4% del Producto Interior Bruto (PIB).

El gasto medio nacional por habitante se sitúa en 2.084 euros, tras registrar un incremento respecto a 2023 del 4,2%. Mientras que las administraciones regionales fueron responsables del 93,6% del gasto sanitario público, según un nuevo informe publicado por el Ministerio de Sanidad.

Desde la perspectiva de la clasificación económica, la partida más relevante es la remuneración de los trabajadores del sector, que absorbió el 44,8% del gasto total tras experimentar un crecimiento del 6,1% respecto a 2023. En cuanto a la clasificación funcional, los servicios hospitalarios y especializados se mantienen como el eje central del sistema, representando el 62,1% del gasto total consolidado.

DATOS POR CCAA

Así, el gasto sanitario público consolidado del sector supuso 95.243 millones de euros, lo que representa el 6,0 por ciento del PIB. El gasto per cápita medio fue de 1.958 euros por habitante.

Según los datos de gasto sanitario público por habitante en 2024, País Vasco lidera con 2.332 euros por habitante, seguido de Asturias con 2.322 euros y Extremadura con 2.246 euros. En posiciones intermedias se sitúan Cantabria (2.242 euros), Castilla y León (2.218 euros), Aragón (2.190 euros), Navarra (2.156 euros), Murcia (2.155 euros), Galicia (2.071 euros) y Cataluña (2.061 euros).

Con gasto inferior a la media nacional están Canarias (2.036 euros), Baleares (1.956 euro), Castilla-La Mancha (1.957 euros), La Rioja (1.878 euros) y Comunitat Valenciana (1.867 euro), mientras que Madrid (1.779 euros) y Andalucía (1.658 euros) registran el gasto per cápita más bajo del conjunto de comunidades autónomas.

Por otro lado, Extremadura lidera sobre el PIB con el 8,9% del PIB, seguida de Asturias con el 7,8%, Canarias con el 7,9%, Castilla-La Mancha con el 7,4%, Cantabria con el 7,5% y Castilla y León con el 7,2%. En posiciones intermedias están Comunitat Valenciana (6,8%), Galicia (6,8%), Andalucía (6,8%), País Vasco (5,7%), Aragón (6,0%) y Navarra (5,5%), mientras que Cataluña (5,5%), Balears (5,4%), Murcia (8,0%) y Madrid (4,0%) presentan los porcentajes más bajos sobre sus respectivos PIB regionales.