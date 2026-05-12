García señala que "no merece la pena" responder a las declaraciones de Fátima Matute en las que comentó que se "licuaba"

García señala que "no merece la pena" responder a las declaraciones de Fátima Matute en las que aseguró que se "licuaba" - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que "no merece la pena" responder a las declaraciones de la consejera de Sanidad del Gobierno de Madrid, Fátima Matute, en las que esta aseguraba que la primera se "licuaba mirando al representante" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante el operativo relacionado con el hantavirus.

"Yo, a este tipo de comentarios, no voy a entrar", ha indicado este martes durante su comparecencia en el Senado para responder a preguntas parlamentarias sobre la gestión de esta operación logística. Precisamente sobre ello, ha indicado que el Ejecutivo central ha estado coordinado "con todas las Administraciones" y, "también, con el Gobierno de Madrid".

García ha sido cuestionada en relación con esta afirmación de la máxima responsable de la Sanidad madrileña, la cual fue matizada previamente por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y también portavoz de la Administración regional, Miguel Ángel García Martín, quien indicó que esta venía a criticar las "ambiciones políticas" de la ministra.

"Hemos hecho un operativo que ha sido ejemplar, que ha sido un operativo súper complejo", ha puesto de relieve García, quien ha expuesto que, por ello, "merece la pena" estar "orgullosos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, ha tenido la misma consideración para las Fuerzas Armadas y los funcionarios públicos.