García recuerda a Ayuso que ya tiene un cargo en la OMS tras su acusación sobre "actuación" del Gobierno en Canarias

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria del Senado, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado este martes que ya cuenta con un cargo en la Organización Mundial de la Salud (OMS) como miembro de su Consejo Ejecutivo, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya afirmado que el Gobierno "ha montado una performance" con el operativo en Canarias para "fomentar" a la ministra, que buscaba un "carguillo" y se "derretía" ante el representante de la OMS.

"Yo prefería cuando estaba la señora Ayuso de vacaciones en México, la verdad. Los mexicanos y mexicanas no, pero yo prefería que durante todo este operativo la señora Ayuso no interfiriera", ha aseverado en una entrevista en el programa 'Malas Lenguas' de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que hacía 20 años que un español no ocupaba su cargo en la OMS, que es "de trabajo, no remunerado".

Con todo, García ha enfatizado que, en la actualidad, se tendría que estar "alabando" a España y las capacidades logísticas, sanitarias y diplomáticas que ha demostrado durante el operativo "absolutamente inédito" con el crucero 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus.

"Solo un país como el nuestro puede llevar a cabo" este operativo, ha resaltado la ministra para afirmar, tras ello, que las declaraciones de Ayuso "no son más que ruido" y, en situaciones como la vivida, "actúan al final como un elemento de desconfianza en la salud pública".