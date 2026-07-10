García rechaza retirar el Estatuto Marco y critica que las CCAA del PP "no quieren asumir sus responsabilidades"

La ministra de Sanidad, Mónica García, en la reunión del pleno del CISNS, a 10 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado su rechazo a retirar el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco y ha vuelto a insistir en que materializar las mejoras que reivindican los profesionales sanitarios es "competencia exclusiva" de las comunidades autónomas, tras lo que ha criticado que las gobernadas por el Partido Popular "no quieren asumir sus responsabilidades".

En estos términos se ha expresado este viernes en declaraciones a los medios previas al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), después de que el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en representación de las comunidades autónomas 'populares', le haya exigido que resuelva el conflicto y elabore un Estatuto Marco "dialogado" y "consensuado".

"Retirar el Estatuto Marco significa no mejorar las condiciones laborales de los profesionales, (...) que nos quedemos con el Estatuto Marco del Partido Popular del año 2003 (...), retirar los tres años de trabajo (...). Significa quedarnos en un 'statu quo' que mantendría todos los elementos que son de malestar por los cuales se están manifestando los profesionales", ha aseverado.

García ha reprochado a las comunidades autónomas que, en el último CISNS, centrado en el Estatuto Marco y la huelga médica, "decidieron no desbloquear el conflicto" cuando tenían la "oportunidad" de votar a favor de las medidas reivindicadas por los profesionales, que son "competencia exclusiva" de las CCAA.

Como ha recordado, el Estatuto Marco "lo único que hace es armonizar" las "condiciones de base" entre profesionales de diferentes comunidades y, a partir de ahí, son estas las que tienen que "invertir" y "poner recursos" para que "puedan trabajar mejor, estar mejor remunerados y trabajar con mayor calidad".

"Si de eso es de lo que se quieren escaquear o quieren hacer el avestruz las comunidades autónomas, entonces habrá que pedirle responsabilidades a las comunidades autónomas de por qué después de 23 años no quieren mejorar las condiciones laborales de los profesionales", ha criticado.

COMITÉ DE HUELGA

Preguntada por una posible reunión con el Comité de Huelga médico, que tiene previsto convocar paros indefinidos a partir de septiembre, la ministra ha destacado que su departamento se ha reunido con estos sindicatos en "múltiples ocasiones". "Creo que ya vamos por más de 30 ocasiones", ha apuntado.

Sin embargo, ha vuelto a incidir en que "el problema es que muchas de las reivindicaciones del Comité de Huelga son materia de las competencias de las comunidades autónomas", como ya están reivindicando "11 de los sindicatos".

"¿Por qué decimos esto? Porque aquí no se puede jugar a ver quién tiene la culpa. Aquí hay unas condiciones laborales que hay que materializarlas en los lugares donde se tienen que materializar, que son las comunidades autónomas", ha subrayado.

Tras ser cuestionada sobre la posibilidad de devolver el texto a la Comisión Técnica para volver a negociar temas como la financiación, García ha aseverado que "la financiación se habla una vez que se tiene el texto" y ha afirmado que este no es el "problema", sino una "excusa" que están poniendo las CCAA para no mejorar las condiciones laborales.

A este respecto, ha explicado que, en los últimos años, la financiación a las comunidades autónomas se ha visto incrementada en un 43 por ciento. "Tienen un 43 por ciento más de dinero para invertir en sanidad. Algunas han decidido invertir un 40 por ciento y otras invierten un 25 por ciento. O sea, que se han dejado un porcentaje que debería ir a mejorar las condiciones laborales", ha detallado.

Además, ha apuntado al nuevo proyecto de financiación autonómica que "hay encima de la mesa", en el que se les dota de 21 millones más, así como al proyecto para condonar la deuda, que les dota de 80 millones más y al que ha señalado que el Partido Popular se ha negado.

"O sea que están haciendo del perro del hortelano, que ni mejoran ni dejan mejorar. Entonces, aquí con el Estatuto Marco no hay un problema de financiación, hay un problema de gestión y hay un problema de competencias y de unas comunidades, las del Partido Popular, que no quieren asumir sus responsabilidades", ha concluido.

TEMAS DEL CISNS

En la reunión de este viernes entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, la ministra ha detallado que se van a abordar "acuerdos trascendentes para el Sistema Nacional de Salud" (SNS), como la transferencia a las comunidades autónomas de 235 millones de euros para Atención Primaria (AP) y salud bucodental.

También ha destacado que Sanidad vuelve a llevar la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas de Eutanasia, después de que en una reunión previa no saliera adelante porque algunas consejerías querían hacer aportaciones. "Hemos admitido absolutamente todas las aportaciones, o sea que esperemos que hoy salga todo el tema", ha resaltado.

Por último, se ha referido a otros temas que serán debatidos en el pleno, "de transformación, de empuje para las comunidades autónomas, para que puedan ejercer sus competencias y puedan reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud".