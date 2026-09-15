García espera que CCAA aprueben los nuevos indicadores de listas de espera tras la supuesta alteración en Ramón y Cajal

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este martes que espera que las comunidades autónomas den su visto bueno a los "nuevos criterios de transparencia y trazabilidad" de listas de espera, después de la presunta alteración en el Hospital Ramón y Cajal, desvelada por el diario 'El País'.

"Manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado", ha señalado García en la red social 'X' para destacar que, por ello, se llevaron en julio al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) los nuevos indicadores de listas de espera.

Entonces, las comunidades autónomas pidieron más tiempo para aprobar estos criterios comunes, que permitirán impulsar un nuevo real decreto sobre listas de espera, que sustituirá al de 2003.

"Con la salud de los pacientes no se juega", ha remachado la titular de Sanidad tras confiar en que ahora sí se aprueben estos indicadores.

PRESUNTA MANIPULACIÓN EN EL H. RAMÓN Y CAJAL

Según ha adelantado 'El País', dos jefes médicos del centro rebajaron la gravedad de los pacientes para mejorar el balance de sus listas de espera para cirugías a espaldas de los cirujanos.

El diario, que ha accedido a documentos y correos que muestran esta supuesta alteración, recoge que 57 pacientes en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital pasaron de la prioridad preferente (quienes deben ser intervenidos antes de 90 días) a la normal (operación antes de 180 días). De ese modo, los responsables ganaban tiempo para lograr que los pacientes fueran operados en plazo.