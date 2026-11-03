García destaca que nunca más un residente trabajará 24 horas seguidas poniendo en riesgo su salud y las de los pacientes - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que, con el nuevo Real Decreto que modifica la regulación de la relación laboral especial de Residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, "nunca más" habrá "un residente trabajando 24 horas y poniendo en riesgo su salud y la de los pacientes".

"Se acabaron las guardias de 24 horas para los médicos y médicas residentes", ha celebrado en relación con la norma aprobada este martes en Consejo de Ministros y que sustituye a "un Real Decreto obsoleto, el 1146 del año 2006". "Las guardias pasan a ser de 17 horas, ni una más", ha subrayado, para insistir en que "en el límite de 17 horas máximo de trabajo diario está incluida la jornada ordinaria y las horas de guardia".

Según ha manifestado García, "estas guardias serán, como máximo, de cuatro al mes", pudiéndose sumar una más con justificación docente y siendo voluntaria su ampliación. "Reducimos el límite máximo de 45 horas semanales con jornada ordinaria máxima de 35 horas semanales", ha enfatizado, señalando que se rebaja "el límite de la Directiva Europea de 48 horas máxima de ordinaria".

DEFIENDE LAS MEJORAS RETRIBUTIVAS

Además, ha asegurado "mejores retribuciones", con "un complemento de formación que aumenta cada año desde el 18 por ciento hasta el 58 por ciento". "Donde antes un R1 cobraba 0 por ciento, ahora cobra un 18 por ciento y así hasta el R5, que pasa a cobrar del 38 por ciento al 58 por ciento", ha explicado, al tiempo que ha recordado que "a este complemento hay que añadirle un complemento de residencia que establecerán las comunidades autónomas".

Tras indicar que se aporta "más prevención de riesgos laborales y protección de situaciones de incapacidad temporal (IT), embarazo, nacimiento y adopción", ha sostenido que "los centros sanitarios de cada comunidad autónoma tendrán que organizar los horarios de los residentes atendiendo a los objetivos docentes y deberán comunicárselos al menos dos meses antes a los residentes".

Por último, y una vez expuesto que "algunas de estas mejoras, como el fin de las guardias obligatorias de 24 horas, ya estaban incluidas en el Estatuto Marco", ha manifestado que, con el nuevo texto, se da "un paso más para la mejora de las condiciones laborales" de los profesionales que están en formación. "Un paso que es imprescindible para mejorar la calidad asistencial de nuestra Sanidad Pública y para cuidar lo más sagrado: la salud", ha finalizado.