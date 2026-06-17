García destaca el Estatuto Marco como "la primera reforma laboral sanitaria en 20 años" frente al inmovilismo del PP - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha manifestado que el Estatuto Marco representa "la primera reforma laboral sanitaria en 20 años", lo que ha contrapuesto al inmovilismo de los miembros del Partido Popular (PP), que en ese periodo de tiempo "no han dicho ni 'mu' de las condiciones laborales" de los profesionales.

"Ustedes han recortado, han privatizado y han cercenado nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha indicado durante el Pleno de la sesión de control al Ejecutivo celebrado en el Congreso de los Diputados. "Que haya un Gobierno que mejore las condiciones laborales de los profesionales, eso es lo que les molesta", ha destacado, para acusar a los 'populares' de "instrumentalizar el malestar de los profesionales"

A juicio de García, los integrantes del principal partido de la oposición "perpetúan desde hace años" la situación de los sanitarios "en sus comunidades" y con "sus Gobiernos", ante lo que ha puesto en valor esta norma recientemente aprobada en Consejo de Ministros. Al hilo, ha reclamado que "las 11 comunidades" que gobierna el PP "hagan su trabajo", ya que "mejor le iría al sistema sanitario español"

Tras ello, ha destacado su labor al frente del Ministerio de Sanidad, para lo que ha citado "haber aumentado los cribados de siete a 23", el cambio en "la edad de los cribados de cáncer de mamá", financiar "más fármacos que nunca de fármacos innovadores", el "haber revertido sus políticas 'exclusorias' de universalidad" y "haber transferido 1.000 millones de euros a la Atención Primaria a las comunidades".

Al respecto de este último punto, ha subrayado que esta partida no ha sido transferida "a las mejoras de las condiciones de los profesionales". "¿Qué han hecho con esas transferencias?", se ha preguntado, para recordar que "más de un 50 por ciento más de dinero y de presupuesto" tienen los representantes del PP "en las comunidades autónomas que gobiernan".